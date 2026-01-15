Playas, fiestas y carnavales impulsan el turismo interno: gasto diario superaría los S/ 200 este año

El sector turismo en el Perú inicia el año 2026 con perspectivas positivas. Se proyecta que el ticket promedio de consumo de los turistas internos durante esta temporada de verano superará los S/ 200 por día, lo que representa un incremento del 33 % en comparación con el periodo anterior.

Un entorno económico favorable

Carlos Loayza, gerente general de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) conversó con la Agencia Andina y explicó que este crecimiento se debe a una mejor condición económica en el país respecto al año pasado. Mientras que en el verano de 2025 el gasto promedio apenas superaba los S/ 150, para este 2026 la mayor capacidad de gasto de los viajeros dinamizará el sector.

A pesar de este incremento, Loayza precisó que el turista peruano mantiene una predisposición por buscar opciones económicas y ofertas que se ajusten a su presupuesto.

Destinos preferidos: Entre playas y cultura

La campaña de verano 2026 presenta una oferta diversa que se divide principalmente en dos vertientes:

Turismo de playa: Siguen siendo los destinos más atractivos. En el sur, destacan las playas de Tacna y Arequipa . Para quienes salen de Lima, los destinos predilectos son las playas del Sur Chico hasta Ica , así como el Norte Chico , que mantiene una atracción especial en esta época.

Siguen siendo los destinos más atractivos. En el sur, destacan las playas de . Para quienes salen de Lima, los destinos predilectos son las playas del , así como el , que mantiene una atracción especial en esta época. Turismo cultural y festivo: No todo es sol y mar. La afluencia de visitantes también se concentra en festividades emblemáticas. Destaca el Festival de la Tunantada en Jauja (20 de enero) y la festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno a inicios de febrero.

Carnavales y tradiciones regionales

Asimismo, los carnavales que se celebran en todo el territorio nacional captan gran importancia por parte de los turistas. Regiones como Ayacucho y Cajamarca figuran como los destinos con mayor notoriedad para estas fechas, sumándose el carnaval amazónico en Ucayali, San Martín y Loreto.

Asimismo, se mencionó la vigencia de la "Navidad más larga del Mundo" en Huánuco, una festividad que se extiende desde el 24 de diciembre hasta el 19 de enero, atrayendo a numerosos visitantes durante casi un mes completo.

Este dinamismo en los viajes programados permite una recuperación del aporte de la campaña de verano a la economía nacional, permitiendo proyectar un año de crecimiento sostenido para el turismo interno.