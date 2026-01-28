Canciller Hugo de Zela afirma que la economía peruana "es bien vista en el mundo", pese a la turbulencia política

En el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, realizado en Panamá, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Hugo de Zela, conversó con RPP sobre su participación como ponente para abordar los desafíos de la región en un contexto de fragmentación.

Durante su intervención en el panel titulado "La era de la fragmentación global: una diplomacia de resultados para América Latina y el Caribe", el canciller subrayó la importancia de priorizar la cooperación técnica sobre las diferencias políticas.

Situación política interna y respaldo económico

La entrevista también abordó la actual coyuntura política peruana, marcada por investigaciones fiscales al presidente de la República, mociones de vacancia y convocatorias a marchas civiles. Ante la consulta sobre una posible renuncia presidencial, el canciller indicó que el Ejecutivo está siguiendo de cerca el desarrollo de las investigaciones en la Fiscalía de la Nación y el Congreso.

"A mí me parece que lo que corresponde es esperar a ver cómo se desarrollan esas investigaciones para ver cuáles son los resultados", puntualizó de Zela, resaltando el compromiso público del mandatario para colaborar con las autoridades.

A pesar del ruido político, el ministro aseguró que la imagen del Perú ante los inversores y funcionarios internacionales se mantiene positiva.

"El Perú felizmente tiene una economía fuerte, una economía sólida, una economía que es bien vista por los países del mundo", aseveró, destacando que en sus reuniones bilaterales ha percibido que se mantiene la confianza en la fortaleza económica peruana.

Una diplomacia basada en consensos

De Zela enfatizó que los países de la región deben evitar que las posturas ideológicas extremas dicten la agenda diplomática. Según el ministro, el enfoque debe centrarse en los puntos de convergencia para lograr beneficios tangibles.

"Tenemos que ser capaces de trabajar en lo que nos une, no en lo que nos separa", afirmó el canciller, haciendo un llamado a impedir que la "ideologización tan fuerte" sea el principal sostén de las decisiones gubernamentales.

Consultado sobre la propuesta de paz para el Medio Oriente impulsada por el gobierno de los Estados Unidos, De Zela aclaró que, a diferencia de otros países de la región como Argentina, el Perú no ha recibido una invitación formal para adherirse a dicho acuerdo,. No obstante, señaló que el país mantiene una "postura de expectativa", expresando su deseo de que se alcance la paz global.