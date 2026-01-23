Un peón de construcción gana 135 % más que el sueldo mínimo, pero 8 de cada 10 trabajadores son informales: ¿Qué sucede en el sector?

El sector de la construcción en el Perú logró 22 años seguidos de acuerdos sin una sola huelga. Ello debido a un sistema de diálogo directo entre la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), con lo que se ha mantenido la estabilidad laboral y se han mejorado los sueldos por encima del costo de vida.

Desde el año 2003, todos los contratos y beneficios se han decidido conversando, sin que el Estado tenga que intervenir. Esto ha permitido que hoy un peón de construcción gane un 135 % más que el sueldo mínimo y que sus ingresos hayan subido un 50 % más que la inflación en las últimas dos décadas.

Inversión y capital humano

Para el presidente de CAPECO, Alejandro Garland, el crecimiento del país depende de que se siga construyendo de manera formal. Sobre esto, explicó:

“El país solo puede desarrollarse promoviendo la inversión. Cuando la inversión se detiene, lo que avanza es la informalidad, las invasiones y el desorden urbano. Invertir en vivienda e infraestructura no es solo crecimiento económico, es evitar costos sociales y fiscales que luego terminan asumiendo el Estado y los ciudadanos”.

Además, el sector no solo busca mejores sueldos, sino también mejores profesionales. Por eso, las empresas financian cursos gratuitos que ya han beneficiado a más de 4,500 trabajadores.

La importancia de cumplir las coordinaciones

Para los sindicatos, la clave del éxito ha sido la confianza. Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), destacó que el diálogo ha dado resultados reales:

“Esta experiencia demuestra que la palabra empeñada puede cumplirse. El diálogo no puede ser una herramienta para ganar tiempo ni para engañar a la otra parte, sino un compromiso real que permita resolver los conflictos sin paralizaciones y con beneficios concretos para los trabajadores”.

El gran problema: la informalidad

A pesar de estos buenos resultados, existe una preocupación grave: 8 de cada 10 trabajadores de construcción siguen siendo informales. Esto significa que más de 1.3 millones de personas trabajan sin beneficios ni protección.

Finalmente, el vicepresidente de CAPECO, Guido Valdivia, advirtió que si no se combate la informalidad y la violencia en las obras, el país corre peligro:

Problemas como la informalidad y la violencia vinculada a la construcción "ya no representan solo un desafío económico, sino una amenaza a la estabilidad democrática. Sin acuerdos sostenidos y sin continuidad de las políticas públicas, no es posible enfrentar estos problemas de manera estructural”.

Actualmente, el Perú tiene un faltante de 1.9 millones de viviendas, y el desafío es construir 200 mil casas formales cada año para frenar el crecimiento desordenado de las ciudades.