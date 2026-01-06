Captura de Nicolás Maduro sacude los mercados: se mueve el petróleo y los activos refugio [INFORME]

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos se produjo este sábado 3 de enero del 2026, tras una operación ejecutada en Caracas, Venezuela. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y trasladados fuera del país, luego de que Washington justificara la intervención por presuntos delitos de narcoterrorismo.

El impacto de este hecho va más allá del ámbito político. La captura de Maduro ha elevado la incertidumbre global y ha vuelto a poner en evidencia el peso de la geopolítica en los mercados internacionales. Así lo advierte el economista Melvin Escudero:

"Hay que verlo en dos etapas, corto plazo y mediano y largo plazo. En el corto plazo, los mercados ya abrieron el día de ayer en Asia, Europa; y lo que hemos visto, el impacto que todo el mundo de alguna manera se refleja cuál es el nerviosismo, la incertidumbre. Venezuela en el mapa internacional no es un gran jugador económico: sin embargo, si está demostrando que la geopolítica sí importa a nivel internacional y ahí lo que más preocuparía en el 2026 es qué otro evento similar podría darse a nivel mundial", indicó.

Venezuela es un actor relevante en el mercado petrolero mundial. Posee una de las mayores reservas de crudo del planeta y exporta principalmente a China, mientras que Estados Unidos sigue importando petróleo venezolano bajo licencias especiales. Este escenario ha generado tensión en los mercados.

Hasta el cierre de este informe, el precio del petróleo se ubicaba en $ 57.76 por barril. Sin embargo, la incertidumbre política abre interrogantes sobre su evolución y un eventual impacto en los precios de los combustibles. El especialista en hidrocarburos, Erick García, analiza este panorama:

"Venezuela no está produciendo a su verdadera capacidad. Entonces, si va a haber más inversión en Venezuela de empresas de petróleo estadounidenses, lo que va a pasar es que habrá más oferta y como cualquier mercado a nivel mundial, la oferta genera competencia y la competencia va a generar mejores precios o estabilizar los precios en lo que va a venir. En el caso peruano no se va a sentir porque no se está sintiendo ya el tema de la guerra Rusia y Ucrania. No va a subir mucho porque tenemos otros productos sustitutos: el tema del gas natural, el genérico, etc. Yo creo que va a ser bueno para todos", considera.

Pero no solo el petróleo reacciona a los acontecimientos en Venezuela. El oro y la plata, considerados activos refugio, también muestran movimientos en el mercado internacional.

Al 5 de enero del 2026, el precio del oro se ubica entre los $ 4,350 y $ 4,500 por onza, mientras que la plata ronda los $ 76. Por ello, los inversionistas siguen de cerca la evolución del conflicto. Alonso Macedo, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), explica qué podría ocurrir con el valor de estos metales en los próximos días.

"Cuando la incertidumbre es alta, commodities como el oro aumentan su precio. El oro subió alrededor de 2 % inmediatamente después de la invasión. Si es que hay algún recrodecimiento digamos, del enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela, el oro va a subir de todas maneras. La plata usualmente sigue una tendencia a veces parecida a la del oro, porque también es un bien sustituto. Entonces, se ve muy influenciado, el precio de la plata también por el precio del oro, pero es una lógica similar de los riesgos", explica.

Así, la captura de Nicolás Maduro marca un nuevo episodio de incertidumbre en el escenario global. Un hecho que no solo reconfigura el mapa político de la región, sino que también genera efectos directos en los mercados internacionales, con impactos en el precio del petróleo, del oro, la plata y, finalmente, en economías como la peruana.