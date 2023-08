Carolina Trivelli: “La pobreza no se va a reducir a menos que hagamos algo distinto a lo que hemos estado haciendo”

Economía Carolina Trivelli: "La pobreza no se va a reducir a menos que hagamos algo distinto"

La exministra de Desarrollo e Inclusión Social Carolina Trivelli consideró que la presidenta Dina Boluarte y el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, deberían generar una estrategia para frenar la situación de pobreza que atraviesa el país, ya que solo el crecimiento económico no es suficiente para reducir este problema.

En Enfoque de los Sábados, Carolina Trivelli señaló que es necesario aplicar acciones distintas a las ya utilizadas para combatir la pobreza en el país y "no seguir con la inercia de hacer más de lo mismo".

"Cuando no hay crecimiento alto y sostenido como hemos visto en años anteriores, la pobreza no se va a reducir a menos que hagamos algo distinto a lo que hemos estado haciendo (...) desgraciadamente lo que tenemos ahora es una combinación muy compleja de que nos hemos acostumbrado a que hay pobreza y que no tiene que haberla, como si fuera algo natural, y no es así. Es consecuencia de cómo estamos actuando. Y lo segundo es que creemos que si seguimos haciendo lo que hacíamos hace 10 años, la pobreza se va a reducir y la pobreza ha cambiado no solo con la pandemia, sino con la crisis posterior, con la inflación, con la asociación de una situación de crisis alimentaria", sostuvo.

Ante esta situación, Carolina Trivelli afirmó que se requieren instrumentos y "acciones distintas y complementarias" a las que funcionan contra la pobreza, por lo que es necesario implementar políticas públicas con funcionarios competentes, con una estrategia y con una inversión prioritaria.

"Hoy día nos parece que el tema de la pobreza es una consecuencia de la situación actual, que terrible y listo. Y no, no tendría que ser así. Lo que tendríamos que tener es una prioridad país de evitar que un peruano más entre en pobreza y asegurarnos que vamos a ayudar a los peruanos a que todos puedan salir de la pobreza y contribuir más y mejor crecimiento. Y eso debería importarle tanto al MEF como a todo el gabinete sin duda si es que fuera una prioridad país. ¿Quién marca las prioridades del país? el presidente del Gabinete del Consejo de Ministros y la Presidenta. Y ellos son los que tienen que llamar al MIDIS y al MEF de hacer esta acción conjunta y generar una estrategia con la cual todos podríamos y estaríamos dispuestos a contribuir", expresó.

Además, Carolina Trivelli comentó que en su último artículo No hay excusa, publicado en un periódico local, planteó que esa estrategia debe atacar tres frentes de manera simultánea: programas temporales ante el hambre, intervenciones que generan rutas de intervención sostenidos y sostenibles y la ayuda a las familias que serán perjudicadas por el Fenómeno El Niño.