Carvimsa proyecta una expansión sostenida hacia 2026 con nuevas inversiones: ¿Cuáles son los pilares que sostienen su éxito?

Santiago Reyna Ciccia, CEO de Carvimsa (Cartones Villamarina), empresa líder en el sector de cartón corrugado con 26 años de trayectoria, se presentó en Negocios 360 por RPP y dio a conocer los planes de inversión y expansión que la compañía tiene previstos para los próximos años, con miras al 2026.

Reyna Ciccia expresó una visión de expansión significativa para la empresa. "Yo veo una Carvimsa mucho más grande todavía en los próximos años," afirmó.

Mirando hacia el futuro, Reyna Ciccia destacó que Carvimsa está preparada para enfrentar nuevos desafíos, mencionando que la experiencia acumulada en coyunturas difíciles (como la pandemia de COVID-19, que fue un momento crítico aunque no detuvo la planta debido a su rol en el empaque de alimentos y medicinas) ha forjado a su gente.

La estrategia de crecimiento de Carvimsa está directamente ligada al desarrollo económico del país. La compañía tiene una fuerte presencia en la agroindustria y en el sector doméstico.

Para acompañar el desarrollo de estos sectores, la empresa planea realizar inversiones responsables y estratégicas: "Nosotros estamos haciendo inversiones necesarias para acompañar el crecimiento del país". El compromiso es adquirir equipos que puedan ser programados y pagados con capacidad o con la propia utilidad de la empresa.

El CEO anunció que las inversiones se intensificarán en el corto plazo: "Carvimsa, creo yo que en los próximos meses va a hacer inversiones interesantes para que estén acompañando este crecimiento que vamos a tener para el próximo 2026 y esperemos, para los años que vienen".

De 40 Personas a 22,000 Toneladas Mensuales

Carvimsa nació hace 26 años como resultado de la unión entre el grupo COMECA de Costa Rica y una empresa familiar pequeña de la cual Reyna Ciccia era parte. Comenzaron su operación en Villa El Salvador con aproximadamente 40 personas, alcanzando una producción inicial de 50 toneladas al mes. Hoy, la empresa ha experimentado un crecimiento impresionante: emplean a más de 1,100 personas y producen 22,000 toneladas mensuales de todos sus productos.

Al ser consultado sobre el factor que ha permitido este éxito sostenido, el CEO desmintió la existencia de una "receta mágica" o un secreto, señalando que los principios de la empresa forman parte de su ADN organizacional.

“No es un secreto ni una receta mágica, sino que es algo que nosotros tenemos en nuestro ADN,” explicó Reyna Ciccia, resumiendo la clave del éxito en tres pilares: "Objetivos claros, humildad y disciplina".

Tener objetivos claros implica "trazarse uno o dos objetivos, alcanzables, pero con mucho esfuerzo, pasión y dedicación".

Finalmente, Reyna Ciccia destacó que Carvimsa impulsa un plan para formar 50 futuros líderes, priorizando un liderazgo basado en la transparencia, el respeto y la humildad. Los líderes deben inspirar confianza, no temor, y adaptarse a las nuevas generaciones, la inteligencia artificial y el trabajo virtual. Además, subrayó la importancia de la transparencia con los colaboradores, ya que son clave para alcanzar los objetivos de la empresa. Este enfoque ha contribuido a mantener una baja rotación y un ambiente de seguridad y confianza en la organización.