¿Qué pasará con el comercio entre Perú y México tras la ruptura diplomática? La CCL lanza una advertencia

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto de la Tore, se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y se refirió a la reciente ruptura de relaciones diplomáticas con México, asegurando que el impacto de la crisis política debe quedar limitado y no interferir en el sólido intercambio comercial entre ambos países.

De la Tore analizó la situación suscitada luego de la decisión de México de otorgar asilo a Betssy Chávez. El líder gremial se mostró optimista respecto a la continuidad de las operaciones comerciales, siempre y cuando el conflicto se mantenga en el ámbito político.

El comercio está amparado por tratados

Roberto de la Tore enfatizó que el flujo comercial bilateral es sustancial y está protegido por acuerdos internacionales.

El flujo comercial, que incluye tanto las exportaciones como las importaciones, asciende a aproximadamente $ 2,500 millones.

De la Torre detalló las cifras específicas del intercambio:

Perú exporta alrededor de $ 900 millones.

Perú importa unos $ 1,600 millones.

El presidente de la CCL subrayó que estos intercambios están fuera del riesgo político directo debido a su naturaleza y el marco legal que los sustenta.

"Están amparados en tratados internacionales," afirmó, mencionando específicamente el tratado de la Alianza del Pacífico y los acuerdos de complementación económica que existen con México.

Además, recalcó que se trata de negocios privados, por lo que no deberían verse perjudicados "y esperemos que México no ponga ninguna barrera".

Advertencia sobre barreras no arancelarias

Si bien el sector empresarial espera que la situación se mantenga como un "tema político", De la Tore sí manifestó una cautela respecto a posibles movimientos del gobierno mexicano para obstaculizar el comercio de manera indirecta.

La preocupación se centra en la imposición de barreras técnicas o administrativas: "Esperemos que México no ponga ninguna barrera no arancelaria, como algún permiso o trámite, y no debería haber mayor problema en ese sentido", concluyó.