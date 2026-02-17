Censura a José Jerí: principales indicadores financieros se mantienen estables pese a incertidumbre política

La salida de José Jerí abre un nuevo capítulo de inestabilidad en el Ejecutivo; sin embargo, los mercados financieros reaccionaron con relativa calma.

El panorama político peruano sufrió un nuevo remezón este martes 17 de febrero de 2026, luego de que el Pleno del Congreso aprobara, con 75 votos a favor, la censura de José Jerí en su condición de presidente del Parlamento y encargado de la Presidencia de la República.

Tras esta decisión, la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo presidencial, programando la elección del nuevo sucesor para este miércoles a las 18:00 horas.

A pesar de la magnitud de la crisis política, el mercado de valores mostró un comportamiento particular. El índice MSCI NUAM Peru General cerró con una caída de 1.53 %, mientras que el MSCI NUAM Peru Select Capped 15 % retrocedió un 1.40 %. Sin embargo, analistas sugieren que este resultado no responde necesariamente a la incertidumbre en el Ejecutivo.

¿Cuáles son los motivos detrás?

Para Cesar Huiman, de Renta4 SAB, el mercado peruano ha desarrollado una suerte de "resiliencia" ante las crisis gubernamentales.

"Ya el mercado de valores en Perú no se mueve tanto con los vaivenes de la política peruana durante ya mucho tiempo. Hoy la caída del índice que cayó casi 1.4 % es básicamente por las empresas mineras. El gran componente de las empresas mineras en el índice es casi el 50 %."

Huiman detalló que esta caída fue protagonizada por las empresas mineras Southern, Volcan y Nexa.

Southern Copper Corp (SCCO) registró una caída de 5.05 %, situando su precio en $188.00. Por su parte, la Compañía de Minas Buenaventura (BVN) descendió un 1.63 %, cerrando en $37.34.

Huiman enfatizó que si el impacto fuera puramente político, el golpe habría sido generalizado: "Compañías como BAP (Credicorp) han terminado al alza, lo que te explica que básicamente, si este cambio disrupcional de política sí tuviera impacto, todos los activos de la bolsa hubieran estado negativo, pero no".

En efecto, Credicorp (BAP) cerró la jornada con un avance de 1.02 %, cotizando en $333.18.

Dólar estable pese a la vacancia

En el mercado cambiario, la moneda estadounidense no mostró signos de pánico. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el dólar cerró en S/ 3.346.

Esta estabilidad coincide con la visión de diversos economistas que no prevén una fuga de capitales o una devaluación drástica por este evento legislativo.

Al respecto, el exministro de Economía y Finanzas, Jorge González Izquierdo, fue tajante al señalar a RPP que "el tipo de cambio tampoco se va a mover", minimizando el impacto de la salida de Jerí en la estabilidad monetaria actual.

Mañana será un día clave para la política nacional con la elección del nuevo presidente de la República; no obstante, los fundamentos económicos y el peso del sector extractivo parecen seguir dictando el ritmo de la economía peruana.