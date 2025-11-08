“Hay que invertir en desarrollar los proyectos mineros y agroindustriales”: CEO de Sura llama a aprovechar el auge de las materias primas

Aldo Ferrini destacó la oportunidad que representa el actual escenario internacional, especialmente en el sector de los commodities, para impulsar inversiones y reactivar proyectos, pese a la coyuntura política de un gobierno de transición.

En el marco del Hay Festival 2025, realizado en Arequipa, el CEO de Sura, Aldo Ferrini, participó en una conversación con el exministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, donde ambos abordaron los principales desafíos y oportunidades de la economía peruana.

El ejecutivo destacó que se pudieron discutir temas relacionados con la realidad económico actual, la fortaleza macroeconómica del país y las amenazas fiscales que podrían afectar su estabilidad.

Asimismo, enfatizó la necesidad de aprovechar el actual escenario internacional, especialmente “el boom de las materias primas”, para impulsar inversiones y destrabar proyectos, a pesar del contexto político.

“El hecho de que sea un gobierno de transición no debería afectar la mirada de política pública a largo plazo, porque el precio de los commodities no va a esperar a que cambie el gobierno”, sostuvo el ejecutivo.

“Creo que hay que hay que aprovechar y hay que invertir en desarrollar los proyectos mineros, los proyectos agroindustriales que hoy en el Perú están paralizados por los temas políticos que ya conocemos”, agregó.

Por otro lado, Ferrini resaltó la importancia del Hay Festival como un espacio de diálogo y reflexión que promueve la búsqueda de consensos y el intercambio de ideas para el desarrollo.

“El Hay Festival no es un foro ni económico ni político, es un foro cultural, un foro de debate, ideas, de búsqueda de consensos, de conversaciones, que creo que es lo fundamental para buscar el desarrollo”, mencionó.

“El desarrollo se va a general en el país cuando tengamos realmente diálogos y podamos buscar estos puntos en común que beneficien a todos los peruanos”, culminó.