Samsung: El mercado de televisores premium en el Perú "es más grande que en otras regiones"

En el marco del CES 2026 que se realiza en Las Vegas, RPP conversó con Celso Barros, director de televisores de Samsung para América Latina, quien detalló la estrategia de la compañía para capitalizar el impacto del Mundial de Fútbol, el crecimiento del segmento premium y el rol estratégico del mercado peruano dentro de la región.

El 2026 se perfila como un año clave para la industria de televisores, impulsado por la realización del Mundial de Fútbol y por una nueva ola de innovaciones tecnológicas presentadas en el CES 2026. En este escenario, Samsung busca apostar por tecnologías que apuntan a redefinir la experiencia de imagen, sonido y conectividad en el hogar.

Celso Barros, director de televisores de Samsung para América Latina, detalla que la marca proyecta un crecimiento cercano al 20 % en la venta de televisores durante el primer semestre del año, una tendencia directamente relacionada con la expectativa que genera el torneo deportivo más importante del mundo. Según el ejecutivo, los eventos de esta magnitud transforman el comportamiento del consumidor y dinamizan de forma significativa el mercado.

Entre las principales apuestas tecnológicas de Samsung para este año destaca el lanzamiento de Micro RGB, una innovación que lleva la calidad de imagen a un nuevo nivel, al integrar los tres colores primarios en cada LED, logrando mayor contraste, profundidad y fidelidad de color. A ello se suma la ampliación de su portafolio premium, con televisores de gran formato como The Frame de 98 pulgadas, proyectores y soluciones lifestyle que integran diseño, arte e inteligencia artificial.

En este contexto, Perú ocupa un lugar estratégico dentro de la región para Samsung, especialmente en el segmento premium de televisores. Barros destaca que el mercado peruano muestra una alta demanda por pantallas de gran tamaño y tecnologías avanzadas, convirtiéndolo en un país clave dentro de la estrategia latinoamericana de la marca para 2026 y los próximos años.

El 2026 es un año que se va a caracterizar por el impacto del mundial de fútbol. ¿Cuáles son las novedades de Samsung y cuáles son las tecnologías por las que se están apostando?

Lo que tenemos hoy, lo que estamos avanzando hoy, es este televisor que llamamos Micro RGB y es la tecnología más avanzada en calidad de imagen. Entonces, cada uno de los LED de este televisor ya tiene los tres colores: rojo, el verde y el azul. Entonces, con eso, con esta tecnología, tenemos mucho más color en los niveles de contraste.

¿Cuál es la estrategia que está apostando Samsung para competir en este año 2026, que es un año que se caracteriza por el Mundial, frente a las demás marcas?

Es un año muy importante para el mercado porque sabemos que todo año que hay un campeonato mundial de fútbol el mercado cambia mucho. Aparte, el momento más importante de las ventas, normalmente es el segundo semestre cuando tenemos el Mundial. Entonces para eso estamos ahora lanzando todos nuestros productos para el año 2026, empezando con el Micro RGB, pero también tenemos novedades con el The Frame de 98 pulgadas, que es un televisor, que además de ser un televisor, también es una obra de arte. Estamos también lanzando otros tamaños de pulgadas en nuestros tesoros de OLT, nuevas versiones del proyector Freestyle, y también tenemos un lanzamiento muy interesante, que es una cocina, WiFi speaker, que es también en un segmento de Lifestyle.

¿Qué cantidad de estos productos van a llegar a Perú concretamente y cuál va a ser el esfuerzo de Samsung para hacer este balance entre la tecnología y el costo que finalmente van a pagar los consumidores?

Casi todos los productos van a estar disponibles en Perú. Esto puede variar mucho, pero todos los productos van a estar disponibles. Perú es un mercado que sabemos es muy interesante, muy importante también para Samsung, porque tenemos una participación en el mercado basada en el segmento premium de los televisores, como este televisor (Micro RGB) nace en el segmento premium.

¿Y para este año 2026 hay alguna expectativa, quizás en porcentaje, de cuánto se planea incrementar las ventas, al ser un año especial por el Mundial?

En general imaginamos, estos son datos que analizamos, datos que tenemos, que el mercado en el primer semestre debe crecer cerca de 20% en unidades. Claro que Samsung, como líder del mercado por 20 años, vamos a mantener esta posición de liderazgo en el mercado de televisores.

¿Cuál va a ser la estrategia de Samsung, específicamente en el Perú, y qué tan importante es el Perú dentro del mercado latinoamericano? ¿Hay alguna ubicación en la que se encuentra el mercado peruano?

Bueno, el mercado peruano, claro, si comparamos con otros mercados de América Latina, no es tan grande como, por ejemplo, Brasil, pero es un mercado muy especial para nosotros. Es un mercado en el que el segmento premium, el segmento de teles más grandes, es más grande que en otras regiones. Entonces, es un mercado muy importante para nosotros en este segmento de premium de pantallas que tenemos.

Finalmente, ¿se planea aumentar en los próximos años el posicionamiento de Samsung en el Perú?

Claro, el lanzamiento de pantallas como micro RGB, lanzamiento como DFL de 98 pulgadas, y otros modelos también, pantallas más grandes también, es parte de nuestra estrategia para Perú. Hay una nueva herramienta que estamos lanzando, todo el line-up de televisores, que llamamos AI Soccer Board, especialmente para el año mundial. El televisor tiene un módulo de AI (inteligencia artificial) que maximiza la imagen y el audio para los juegos de fútbol.