¿La red más rápida del Perú? Indecopi multa a Claro por publicidad engañosa

Según el Indecopi, Claro solo demostró un mejor desempeño en la velocidad de descarga de su red 4G durante 2023. Por ello, la empresa deberá retirar de sus campañas publicitarias las frases “Claro es la red móvil más rápida del Perú” y “Cámbiate a la red móvil más rápida del Perú”.

América Móvil Perú S.A.C. (Claro) fue sancionada con una multa de 34.98 UIT, equivalente a S/ 187 143, por afirmar ser “la red móvil más rápida del Perú” sin contar con el sustento técnico que lo respalde. La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) del Indecopi determinó que se trata de publicidad engañosa.

Indecopi explicó que la decisión se adoptó tras declarar fundada la denuncia presentada por Entel Perú S.A., al concluir que los anuncios difundidos por Claro en redes sociales y paneles publicitarios inducían a error a los consumidores, al dar a entender que era la red más veloz del país en todas sus tecnologías (2G, 3G, 4G y 5G) y en todos los indicadores de velocidad, cuando ello no era cierto.

“De acuerdo con la resolución, Claro solo acreditó tener un mejor desempeño en velocidad de descarga de datos en la red 4G durante 2023, mas no en otros parámetros esenciales como la velocidad de subida o la latencia, ni en el conjunto de tecnologías móviles disponibles”, precisó Indecopi.

Además de la multa, el Indecopi ordenó el cese definitivo e inmediato de la campaña publicitaria en la que se incluían frases como “Claro es la red móvil más rápida del Perú” y “Cámbiate a la red móvil más rápida del Perú”, así como la inscripción de la empresa en el Registro de Infractores de la Comisión.