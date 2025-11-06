Clínica Aviva construye nueva sede en San Juan de Miraflores: Este es su plan para consolidarse en Lima

Clínica Aviva proyecta una ambiciosa consolidación en Lima con la construcción de su tercera clínica y cuarta sede. En conversación con Negocios 360 por RPP, Pedro Chávez, gerente general de Clínica Aviva, dio a conocer los planes de crecimiento de la institución.

Clínica Aviva, que ya cuenta con tres sedes (Los Olivos, Lima Centro y un centro ambulatorio en San Martín de Porres), busca afianzar su presencia en las zonas periféricas de Lima, donde aún existen grandes necesidades de infraestructura de calidad.

La gran apuesta: San Juan de Miraflores

Se centra en un nuevo proyecto que ya está en marcha: la construcción de una nueva sede en Lima Sur.

“Hoy ya tenemos un proyecto en marcha. Estamos en plena construcción de lo que sería nuestra tercera clínica y cuarta sede en San Juan de Miraflores”, afirmó Chávez.

Se calcula que este nuevo centro de salud estará operativo y en proceso de puesta en marcha hacia el segundo semestre del 2026, con la obra física lista aproximadamente entre junio y julio de 2026.

El gerente general indicó que, si bien siguen evaluando opciones, por el momento están enfocados en consolidar su posición en Lima, ya que la capital "todavía tiene mucha demanda y espacio para seguir creciendo".

La esencia de Clínica Aviva

Clínica Aviva nació con el propósito de brindar salud de calidad a la clase media y ayudar a que las personas cumplan sus sueños. Inició en Los Olivos, enfocada en el área materno infantil durante la pandemia (2019-2020), y hoy es una red multiespecialidad con más de 30 especialidades y servicios de apoyo diagnóstico. Su crecimiento ha sido notable, especialmente en Lima Norte, donde es la clínica líder en partos. Para fin de año, proyectan atender a más de 180,000 pacientes en sus tres sedes. Su estrategia se basa en la estandarización y el trato amable. Todas sus sedes mantienen el mismo formato, calidad y experiencia, lo que les permite acercarse más a los distritos con clínicas medianas en lugar de grandes complejos hospitalarios. Además, priorizan un trato humano y empático, respaldado por un equipo médico competente y mediciones constantes de seguridad, calidad y satisfacción del paciente. Pedro Chávez, gerente general desde hace más de tres años, destaca que el trabajo en equipo y la alineación con la visión y propósito institucional son las claves del crecimiento sostenido de la clínica.