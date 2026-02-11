Cobre a la vista: Buenaventura apunta al 2030 para poner en marcha Trapiche

Roque Benavides, afirmó que el Perú mantiene un enorme potencial minero aún no descubierto y destacó el rol de la tecnología en la exploración.

El Perú sigue siendo un país minero por descubrir. La Compañía de Minas Buenaventura proyecta que su proyecto de cobre Trapiche, ubicado en Antabamba (Apurímac), podría iniciar operaciones hacia el año 2030, mientras refuerza su portafolio con nuevas exploraciones en distintas regiones del país.

“Trapiche seguramente podría estar para el año 2030”, señaló Roque Benavides, presidente de la compañía, al destacar que la estrategia de crecimiento de Buenaventura se sostiene en la exploración, el desarrollo de nuevos proyectos y la descentralización económica.

En esa línea, la minera viene impulsando entre tres y cuatro proyectos de exploración de manera simultánea. “Estos proyectos van avanzando y vamos encontrando indicios muy interesantes”, afirmó Benavides, convencido de que el potencial geológico del país aún no ha sido plenamente aprovechado.

“El Perú tiene un enorme potencial para encontrar nuevos yacimientos. No hay una sola mina en producción que no tenga afloramientos en superficie”, mencionó al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). Esto abre la puerta a nuevos descubrimientos en profundidad a lo largo de la Cordillera de los Andes.

Tecnología y licencia social

El avance de la exploración minera, explicó, hoy está estrechamente ligado al uso de nuevas tecnologías. “Con drones, geofísica, geoquímica y otras herramientas, la minería se está transformando. No dejan de sorprendernos”, indicó, al remarcar que el país tiene la obligación de poner en valor sus recursos.

Sin embargo, Benavides subrayó que la tecnología no es suficiente sin confianza social. En ese contexto, mencionó el proyecto El Algarrobo, en Piura, que actualmente se encuentra en proceso de socialización con comunidades y autoridades locales. “No se trata de presionar a la gente, sino de transmitir un mensaje claro: queremos generar empleo y riqueza en zonas rurales”, enfatizó.