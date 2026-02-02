Cobre y oro explican la mitad del récord exportador peruano en 2025: ¿Cuál es el reto pendiente en el sector minero?

El Perú ha logrado consolidar su posición en los mercados globales. Al cierre del 2025, las exportaciones peruanas alcanzaron los $ 90 mil millones, marcando un hito en la economía nacional. Este resultado tiene dos protagonistas: el cobre y el oro, los cuales, de forma conjunta, representan al rededor del 50 % del valor total exportado.

Los motores del récord: cobre y oro

El desempeño de estos metales no solo responde a la capacidad productiva del país, sino también a un contexto internacional de precios excepcionales. De los $ 90 mil millones obtenidos, "el cobre y el oro son cerca de 45 mil millones de dólares", detalló el viceministro de Economía, Gerardo López.

El crecimiento en el valor de estos metales ha sido calificado como "impresionante". Durante el 2025, la onza de oro alcanzó los $ 5,317, una cifra asombrosa si se considera que a inicios de ese mismo año se cotizaba cerca de los $ 2,000. Por su parte, el cobre también registró picos históricos de $ 589 la libra.

Factores detrás de la demanda global

El auge de estos minerales responde a dinámicas globales:

Oro como refugio : La incertidumbre internacional ha generado una fuerte demanda, consolidando al oro como un "valor de refugio ante crisis".

: La incertidumbre internacional ha generado una fuerte demanda, consolidando al oro como un "valor de refugio ante crisis". Cobre y tecnología: La transición energética y digital está impulsando el consumo de este metal. Las fuentes indican que los "desarrollos de tecnología eléctrica para vehículos e inteligencia artificial están demandando cada vez más de este mineral", donde Perú posee un potencial enorme.

Impacto en el crecimiento nacional

Este récord exportador ha sido un pilar fundamental para que el PBI del Perú cierre el 2025 con un crecimiento estimado de entre 3.3 % y 3.4 %, posicionándose entre los líderes de la región latinoamericana, cuyo promedio se sitúa en un 2.1 %.

Además del sector minero, otros productos han contribuido a la diversificación de la oferta, destacando los arándanos (donde Perú es el primer exportador mundial), la harina de pescado y el café. Sin embargo, la minería sigue siendo el sector más productivo: "Si hiciéramos una razón entre empleo y PBI, la razón más alta la tiene la minería".

Desafíos y perspectivas a futuro

Finalmente, a pesar de las cifras positivas, el Ministerio de Economía y Finanzas advierte que una tasa de crecimiento del 3 % no es suficiente para alcanzar la prosperidad de un país desarrollado en el corto plazo. Para superar este umbral, el país cuenta con una cartera de proyectos de inversión minera confirmados que suman aproximadamente $ 23 mil millones.

El gran reto ahora radica en la "permisología" y el fortalecimiento de la Ventanilla Única Digital para acelerar trámites, así como en abordar la conflictividad social y la formalización de la minería artesanal para garantizar que la inversión siga fluyendo.