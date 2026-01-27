Últimas Noticias
CODIP: sin crédito suplementario, se frenaría la venta de viviendas de interés social este 2026

Recorte presupuestal pone en riesgo ventas de vivienda de interés social | Fuente: Freepick
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

La Vivienda de Interés Social concentró el 68% de las ventas inmobiliarias, pero el recorte del presupuesto público amenaza su continuidad. El subsidio estatal podría agotarse en abril o mayo, frenando nuevas ventas y poniendo en riesgo el acceso a vivienda para miles de familias.

La Vivienda de Interés Social (VIS) representó el 68% de las ventas totales del sector en 202; sin embargo, la falta de recursos estatales amenaza con frenar su avance. Según Ana Cecilia Gálvez, gerente general de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), el presupuesto destinado a vivienda para este año se redujo de más de S/ 2,000 millones, beneficiando a 60,000 personas, a solo S/ 1,075 millones.

Esta reducción impacta en la capacidad de las familias para acceder a una casa propia. Gálvez explicó que “si no se incrementa el subsidio del Estado, se va a acabar según nuestros cálculos en abril o mayo. Eso significa que todo el resto del año no se van a vender viviendas de interés social”.

La urgencia de un crédito suplementario

Desde el gremio, se viene trabajando con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para gestionar un crédito suplementario que debería aprobarse en marzo.

El objetivo es duplicar el presupuesto actual para igualar los niveles de 2024 y así cubrir la demanda de las familias que necesitan vivienda. Gálvez enfatizó que la política habitacional debe ser una prioridad nacional, similar a otros sectores básicos.

“Históricamente, se destinaba a vivienda lo que sobraba del presupuesto, pero la vivienda cierra brechas, debería ser tan importante como salud o educación”, puntualizó la ejecutiva.

De no obtenerse los fondos adicionales, el sector —que cerró el 2025 con una facturación de S/ 11,000 millones— podría ver comprometida su estabilidad en el segundo semestre.

