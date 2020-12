Salario mínimo en Colombia era de 877,803 pesos con un auxilio de transporte de 102,854 pesos. | Fuente: Reuters

El salario mínimo en Colombia será incrementado en un 3.5 % en el 2021, según anunció el presidente colombiano, Iván Duque.

Según se conoció este martes, la remuneración mínima subirá a 908.526 pesos, equivalente a unos US$ 259.76, más un auxilio de transporte de 106.454 pesos (más de US$ 30).



"Por primera vez en la historia de Colombia y cumpliendo una promesa de campaña, (el salario mínimo) superará, incluido el subsidio de transporte, el millón de pesos. En total se ubicará en 1.014.980 de pesos (US$ 290)", dijo Duque a través de Twitter tras fijar el aumento por decreto.



El mandatario señaló que el incremento en el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) y del auxilio de transporte "es más del doble de la inflación para el cierre del 2020".



Esto porque, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta noviembre fue del 1,23 %.



"Es necesario mantener el equilibrio entre poder adquisitivo y proteger y generar nuevos empleos", añadió el presidente colombiano.



El incremento nominal del salario y del subsidio de transporte sumados será de 34.323 pesos (unos US$ 9.8), pues en la actualidad ambos completan 980.657 pesos (US$ 280).



El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela, manifestó su más "absoluto rechazo a este incremento de escasos 1.000 pesos diarios (unos 28 centavos de dólar) que el gobierno ha hecho en el salario mínimo".



"Las centrales obreras consideramos indignante, absolutamente salido de la realidad nacional y que desconoce totalmente las necesidades de la reactivación de la economía" el incremento del salario mínimo, añadió el presidente de la CUT.



Frente a esta decisión, agregó Orjuela, los movimientos sindicales protestarán en las calles del país en el primer trimestre de 2021.



El aumento fue anunciado en medio de una polémica porque en los últimos días el presidente Iván Duque firmó un decreto por el cual se fija el incremento salarial de los empleados públicos y de los congresistas para este año que está terminando.



"Este incremento es menor al que se concertó a finales del 2019 con el que se fijó el salario mínimo de este año, teniendo en cuenta que fue del 6 %, mientras que el de los parlamentarios y funcionarios públicos fue del 5,1 %", detalló el Ministerio de Hacienda en un comunicado.



A partir del próximo año los congresistas pasarán de percibir 32.741.000 pesos (US$ 9,360) a 34.417.000 pesos (US$ 9.841).



"Además, este incremento debía hacerse antes de que el año se acabara, cumpliendo lo establecido en la Ley y en la Constitución Política. La Contraloría (...) certificó el promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central nacional, para la vigencia fiscal respectiva", añadió el Ministerio de Hacienda.

Con información de EFE.