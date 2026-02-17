Comercio exterior peruano cerró 2025 con superávit récord: ¿Cuál es el peso de EE.UU. y China?

El Perú vendió al mundo mucho más de lo que compró en 2025. China es hoy nuestro mayor socio comercial, pero Estados Unidos sigue siendo clave para las frutas y textiles peruanos.

El 2025 ha sido un año redondo para el comercio exterior de nuestro país. De acuerdo con el último informe del Banco Central de Reserva (BCR), nuestra balanza comercial logró un superávit de 34,600 millones de dólares.

Esto significa que le vendimos al mundo mucho más de lo que le compramos. Solo en diciembre, las exportaciones sumaron $ 9,441 millones, un salto del 33.5 % comparado con el año anterior, gracias sobre todo a que los precios de nuestros minerales, como el oro y el cobre, estuvieron por las nubes.

Pero, ¿quiénes son los que más nos compran y a quiénes les vendemos más? Así nos fue con nuestros dos principales socios comerciales: China y Estados Unidos.

China: el gigante que más nos compra y nos vende

China se ha consolidado como un motor importante para nuestros productos. Lo más sorprendente ha sido el despegue de las exportaciones no tradicionales (aquellas con más valor agregado), que hacia el gigante asiático crecieron un 141.8 % en 2025, sumando $ 1,337 millones.

Por otro lado, China se ha consolidado como nuestro mayor proveedor. En 2025, le compramos productos por un valor total de $ 18,603 millones, lo que representa un crecimiento del 25.1 % respecto al año anterior.

¿Qué le compramos a China?

Maquinaria y tecnología (Bienes de capital): Gastamos $ 757 millones en un solo mes para equipar nuestras industrias.

Gastamos en un solo mes para equipar nuestras industrias. Insumos industriales: Destinamos $ 540 millones para comprar materiales que luego transformamos aquí.

Destinamos para comprar materiales que luego transformamos aquí. Bienes de consumo: Importamos $ 544 millones, donde destacan los envíos por courier, que en diciembre crecieron un 167.7 %, impulsados mayormente por paquetes que vienen directamente del gigante asiático.

Un dato logístico curioso es que el flete (costo de transporte) desde China bajó a $ 123.3 por tonelada, un 23.3 % menos que a fines de 2024, lo que facilitó que llegaran más productos chinos a menor precio.

¿Qué exportamos a China?

Aunque les enviamos mucho cobre y hierro, las exportaciones no tradicionales a China se dispararon un 141.8 % en el año.

Pesca: La pota (congelada y en conserva) fue la estrella, con un aumento masivo de disponibilidad.

La (congelada y en conserva) fue la estrella, con un aumento masivo de disponibilidad. Químicos: El ácido carmínico (tinte natural) es un éxito; nuestras ventas totales de este producto crecieron 94.2 % en el año, siendo China uno de los destinos principales.

Estados Unidos: La casa de nuestras frutas y polos

Estados Unidos sigue siendo nuestro destino favorito para los productos que no son minería. En 2025, les vendimos productos no tradicionales por un valor de $ 6,960 millones. Aunque es un socio histórico, este año enfrentamos retos, como los aranceles que afectaron nuestros envíos de hilos y alambrón de cobre.

¿Qué le enviamos a Estados Unidos?

Las estrellas aquí son los productos agropecuarios. El Perú es un campeón enviando uvas, arándanos y paltas frescas. También les mandamos textiles de alta calidad, especialmente polos de algodón (t-shirts monocromáticos), aunque este sector tuvo una ligera caída al cierre del año.

Arándanos: Les enviamos un récord de $ 2,455 millones (+11.4 %) .

Uvas frescas: Sumaron $ 1,959 millones (+13.5 %) .

Paltas: Alcanzaron los $ 1,362 millones (+9.3 %)

¿Qué le compramos a Estados Unidos?

Le compramos principalmente insumos para nuestra industria (como combustibles y derivados del petróleo) y bienes de capital. En total, nuestras importaciones desde EE.UU. sumaron $ 10,415 millones en 2025.