Comex y CCL piden a nuevo presidente evaluar continuidad de algunos ministros para preservar la estabilidad

Gremios empresariales piden evitar más incertidumbre en el país.
Gremios empresariales piden evitar más incertidumbre en el país. | Fuente: Andina, composición RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Gremios empresariales consideran que es importante garantizar la continuidad en la gestión del Ejecutivo para proteger el crecimiento económico y el empleo.

