Comex y CCL piden a nuevo presidente evaluar continuidad de algunos ministros para preservar la estabilidad
por Redacción RPP
18 de Febrero del 2026 6:17 PM · Actualizado el 18 de Febrero del 2026 6:17 PM
Gremios empresariales consideran que es importante garantizar la continuidad en la gestión del Ejecutivo para proteger el crecimiento económico y el empleo.