Comisión de Energía y Minas rechazó votar por separado ampliación del Reinfo y reincorporación de 50 mil registros suspendidos

La Comisión de Energía y Minas del Congreso rechazó esta tarde una cuestión previa para que se vote por separado la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2027 y la reincorporación de 50 000 registros suspendidos en junio pasado.

La congresista Diana Gonzales presentó la cuestión previa, pero su solicitud terminó con sietes votos a favor y siete en contra; es decir, un empate que se resolvió con el voto dirimente del presidente de la comisión, Víctor Cutipa, quien previamente se ha mostrado a favor de extender el registro.

Después de la votación, el congresista Wilson Soto dijo que votaba a favor de la solicitud de Gonzáles, pero su sufragio no fue aceptado.

Durante el debate, la legisladora Patricia Juárez dijo que su bancada ha incorporado propuestas al dictamen, tras alegar que, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Gobierno solo ha podido formalizar a 11 de 30 000 mineros en total.

“Todo el mundo sabe que no podemos sin este instrumento a miles de personas, que en este momento lo tienen para ejercer la minería formal. Por su puesto, dejando de lado a aquellos que hacen un uso indebido de este registro”, comentó.

Al cierre de la nota continuaba el debate dentro de la Comisión de Energía y Minas, mientras en los exteriores del Congreso se concentran mineros artesanales provenientes de distintas regiones del país.

Debate sobre la ampliación del Reinfo hasta el 2027

El predictamen del Reinfo que está siendo debatido incorpora cambios, ya que se han recogido algunas de las propuestas que hicieron en su momento otros parlamentarios, las cuales fueron la razón inicial para que la semana pasada se suspendiera la sesión.

Al ser consultado sobre la posible reincorporación de los 50 000 registros de Reinfo que fueron suspendidos en junio de este año, el presidente de la comisión, Víctor Cutipa, hizo hincapié en la dinámica interna del grupo de trabajo.

"Yo soy el presidente, yo llevo una propuesta a la sesión y es el pleno de la comisión quien toma la decisión", declaró.

Cutipa reconoció que podría haber desacuerdo, mencionando específicamente a la vicepresidenta de la comisión, Diana Gonzales, pero recordó que su posición es solo "un voto dentro de la comisión" y que la decisión final recaerá en el pleno.