Comisión del Congreso aprueba dictamen que permitiría a los asistentes a conciertos ingresar con agua y comida

Según la propuesta, se busca evitar que los ciudadanos que asistan a esos eventos sean condicionados a consumir productos dentro de los recintos a precios considerados como desproporcionados.

La Comisión de Defensa del Consumidor en el Congreso aprobó este martes el dictamen que propone que todo asistente a un concierto pueda entrar con su botella de agua y sus alimentos. La propuesta obtuvo 8 votos a favor, 5 votos en contra y cero abstenciones.

La iniciativa se sustenta en los proyectos de ley 7887/2023-CR, 12963/2025-CR y 13062/2025-CR. De acuerdo con la parlamentaria Katy Ugarte, autora de este dictamen, de aprobarse esta medida habrá un “equilibrio entre consumidores y organizadores" porque se evitará que los ciudadanos sean obligados a consumir productos dentro de los recintos a precios desproporcionados.

Según el dictamen, los organizadores seguirán obteniendo ingresos por la venta de alimentos y bebidas, pero en un entorno de competencia abierta.

La congresista Adriana Tudela, durante el debate, criticó el dictamen señalando que atentará contra la libertad de empresa y contratación pues tendrá un impacto en el precio que van a pagar los consumidores. Otro legislador que estuvo en contra de la norma es Ernesto Bustamante, quien aseguró que el costo de las entradas para conciertos subiría drásticamente si se concreta la posibilidad de que todos ingresen con sus alimentos a los recitales.

Esta propuesta pasará al Pleno del Congreso a fin de que sea debatida y puesta a votación.