Compra de departamentos con Fondo Mivivienda caen por tercer año consecutivo: ¿Qué hacer para reactivar el sector?

El sector construcción ha cerrado un año 2025 histórico, logrando su mejor desempeño desde 2021 con una expansión del 6.5 %. Sin embargo, este éxito se vería amenazado por un bajo presupuesto para la Vivienda de Interés Social (VIS).

Según Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), para el 2026 se ha asignado apenas la mitad del presupuesto necesario para subsidios, lo que equivale a "la mitad de bonos y la mitad de viviendas".

El problema con los subsidios para vivienda

La principal señal de alerta es que, con el presupuesto actual, los fondos para el Bono Familiar Habitacional y el Bono del Buen Pagador podrían terminarse entre abril y mayo de este año. Esta situación es crítica dado que la Vivienda de Interés Social concentra el 68% de las ventas inmobiliarias.

Valdivia califica como una "paradoja" que, en un año de crecimiento, las operaciones del Fondo Mivivienda caigan por tercer año consecutivo.

A la falta de dinero se suman las trabas administrativas. CAPECO denuncia que diversas municipalidades imponen áreas mínimas de vivienda (de 70 a 120 m2 ) que encarecen el producto y excluyen a hogares unipersonales o jóvenes.

"Eso se llama discriminar... es anticonstitucional", señaló Valdivia, recordando que el Tribunal Constitucional ya determinó que los gobiernos locales no pueden obstruir la Vivienda de Interés Social.

La hoja de ruta de CAPECO

Para revertir esta tendencia, el gremio propone una agenda concreta, especialmente enfocada en los primeros 100 días de la próxima gestión gubernamental: