Conflicto del Medio Oriente ya se refleja en Perú: dólar al alza y la Bolsa de Lima cae

La creciente tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán genera cautela en los mercados ante un escenario de incertidumbre, alza del petróleo y afección a las economías emergentes.

La tensión en el Medio Oriente empezó a reflejarse en los indicadores del mercado peruano. El dólar registró un alza y cerró la jornada del martes 3 de marzo en S/ 3.42, mientras que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) culminó en terreno negativo, ambos arrastrados por la incertidumbre internacional.

En el caso del mercado cambiario, el dólar mostró un avance pronunciado ante la mayor demanda de la divisa estadounidense como activo refugio frente al escenario geopolítico. Mientras que el índice general de la BVL, que representa el comportamiento del mercado local peruano, retrocedió 3.88%.

Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research en Perú explicó que los conflictos internacionales suelen generar toma de posiciones defensivas por parte de los inversionistas, lo que fortalece al dólar y afecta especialmente a las bolsas de economías emergentes que suelen ser percibidas como de mayor riesgo.

En ello coincide el economista Omar Azañedo, quien señala que la percepción que todavía no se sabe qué va a suceder con el conflicto del Medio Oriente genera que los inversionistas dejen acciones en economías emergentes con más riesgo y se refugien en mercados con instrumentos más seguros.

Petróleo al alza y presión sobre el crecimiento mundial

Uno de los factores clave es el impacto en el suministro de petróleo ante el bloqueo del estrecho de Ormuz, vía por la que transita la quinta parte del comercio del crudo. Esto se trasladó a un aumento de más del 13% del precio de referencia internacional (Brent), que superó los 80 dólares.

Perea señaló que este encarecimiento del petróleo genera presiones inflacionarias y eleva la incertidumbre sobre el crecimiento global. “Es un choque de oferta a nivel mundial el que estamos viendo en este momento, y que afecta la apreciación de qué va a pasar con la economía en los siguientes meses. Incluso algunos mercados ya están viendo la posibilidad de que algunos bancos centrales importantes empiecen a subir su tasa de política monetaria”, detalló.

Esta situación también golpeó a los metales, y es que el precio del cobre retrocedió en las últimas jornadas ante el temor de una desaceleración económica global que reduzca la demanda por el metal rojo. Por ejemplo, esto se reflejó en algunas de las principales empresas mineras en Perú cerraron la jornada bursátil en la BVL en rojo.

Especialistas consultados por RPP coinciden en que el mercado global atraviesa una fase de cautela ante la posibilidad de que el conflicto se prolongue. Por ahora, el Perú no es ajeno a este escenario: dólar al alza, bolsa en caída y mayor volatilidad, en un contexto donde la evolución del conflicto marcará el pulso de los próximos días.