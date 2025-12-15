Congreso delega facultades al Ejecutivo por 60 días en economía, inversión y tributos: ¿Qué implica?

El Congreso de la República oficializó la delegación de facultades legislativas al gobierno del presidente José Jerí, a través de la publicación de la Ley N.º 32527, autorizando al Poder Ejecutivo a legislar por un plazo de 60 días calendario.

La delegación permitirá al Ejecutivo impulsar un total de 48 iniciativas mediante decretos legislativos para atender temas urgentes, enfocándose en la reactivación y el crecimiento económico.

¿Qué se requiere en inversión e infraestructura?

En el marco del "crecimiento económico responsable", una de las prioridades es la promoción de la inversión privada. Se busca establecer un nuevo marco normativo para promover la inversión privada en bienes públicos que integren el patrimonio cultural de la nación, asegurando que esta inversión se subordine al interés general.

Además, el Ejecutivo está facultado para modificar la Ley 32441 (que regula las Asociaciones Público-Privadas, APP) con el fin de optimizar la gestión y el desarrollo de los proyectos bajo las modalidades de APP y Proyectos en Activos (PA). Se podrán establecer medidas para facilitar la disponibilidad de inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura.

Otras facultades económicas incluyen precisar los supuestos de aplicación del porcentaje de percepción del 10 % en importaciones y optimizar el funcionamiento presupuestario de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). También se eliminarán tasas por medidas cautelares dentro de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

Refuerzo fiscal y lucha contra el fraude tributario

Para mejorar la recaudación y la fiscalización, el Ejecutivo podrá:

Modificar el sistema de pago de obligaciones tributarias.

Establecer medidas relativas al pago de deuda tributaria exigible, buscando mejorar la recaudación.

Fortalecer el marco penal tributario frente a nuevas modalidades de fraude, incluyendo medidas específicas contra el uso de facturas electrónicas falsas y comprobantes de pago falsos.

Establecer procedimientos especiales para controlar el valor en importaciones.

Permitir la sustitución de sanciones de comiso por multas en ciertos casos aduaneros.

Protección al consumidor en el comercio electrónico

La delegación también aborda la necesidad de fortalecer la protección del consumidor online. Se incorporarán obligaciones específicas para proveedores no domiciliados de implementar correos electrónicos para la gestión de reclamos. Además, se prohibirán prácticas comerciales coercitivas dentro del comercio electrónico.

Una vez publicados los decretos legislativos, la ley exige que los titulares de cada sector ministerial (incluyendo el MEF y Produce, entre otros) informen por escrito a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso sobre los avances y el estado de implementación de las medidas, en un plazo de sesenta días posteriores a la publicación.