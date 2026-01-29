Consejo Fiscal: incumplimiento conjunto de reglas fiscales se repite por tercer año consecutivo

El Consejo Fiscal (CF) se pronunció ante el estado de las finanzas públicas del país. Según el reciente comunicado, aunque se habría logrado cumplir con la regla del déficit fiscal en 2025, el Estado vulneró nuevamente las reglas macrofiscales asociadas al gasto público.

Este evento representa un deterioro persistente de la situación fiscal, ocurriendo incluso en un contexto externo altamente favorable para la economía peruana.

Desde que se introdujo el esquema de reglas fiscales a principios de la década del 2000, el país no había enfrentado un escenario de incumplimiento conjunto durante tres años consecutivos (2023, 2024 y 2025). El Consejo Fiscal destaca que esta situación es preocupante porque las reglas de gasto recaen sobre variables que las autoridades deberían controlar directamente.

"Esta situación constituye un hecho sin precedentes y da cuenta del persistente deterioro de la situación fiscal del país, pese a un entorno externo muy favorable", señala textualmente el documento emitido por el organismo.

Las cifras del desvío presupuestal

El incumplimiento se centró en dos límites fundamentales:

Gasto No Financiero: Alcanzó los S/ 241,6 mil millones, excediendo el tope permitido por aproximadamente S/ 6,6 mil millones . Esto representó un crecimiento real del 3.5 %, muy por encima del 0.7 % permitido por la regla vigente.

Alcanzó los S/ 241,6 mil millones, . Esto representó un crecimiento real del 3.5 %, muy por encima del 0.7 % permitido por la regla vigente. Gasto Corriente (sin mantenimiento): Registró un crecimiento real del 4.8 %, más del doble del límite máximo de 2.1 %.

Por otro lado, el déficit fiscal se situó en un 2.2 % del PBI, cumpliendo formalmente con su límite. No obstante, el CF advierte que este resultado debe tomarse con cautela, ya que se logró por los ingresos extraordinarios y no previstos derivados de precios récord en materias primas (commodities), venta de activos y pagos de deudas tributarias.

Responsabilidades compartidas entre el Ejecutivo y el Congreso

El informe señala que el incumplimiento es producto de "la ausencia de medidas oportunas por parte del Poder Ejecutivo y las constantes presiones del Congreso de la República mediante normas que inciden directamente el presupuesto público".

El CF advierte que el actual Ejecutivo ha promulgado, sin realizar observaciones, decenas de leyes que generan obligaciones de gasto permanente. Específicamente, se menciona que en menos de cuatro meses de gestión, se han promulgado 26 leyes con impacto fiscal adverso de un total de 27 enviadas por el Parlamento.

El peso de las planillas estatales

Uno de los factores determinantes en el desborde del gasto ha sido el incremento en las remuneraciones. Entre 2023 y 2025, el aumento promedio en este rubro fue de S/ 5,9 mil millones anuales, prácticamente el doble de lo registrado en la década previa.

Esta tendencia genera una "mayor rigidez presupuestal", limitando la capacidad del Estado para responder ante eventos imprevistos o destinar recursos a inversiones más eficientes. El Consejo Fiscal ya anticipa que para el año fiscal 2026, la presión del gasto en planillas (estimada en S/ 7,8 mil millones) superará nuevamente el espacio fiscal previsto en el Marco Macroeconómico Multianual.

Desafíos urgentes para la estabilidad

Para el organismo consultivo, el incumplimiento sistemático de las reglas fiscales afecta la credibilidad de la política económica y pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo.

Hacia adelante, el Consejo recomienda "priorizar la adopción de medidas correctivas orientadas a la contención del gasto público y el fortalecimiento de los ingresos permanentes".

Asimismo, insta a las autoridades a iniciar acciones de inconstitucionalidad contra las leyes que vulneran el presupuesto y poseen vicios legales, para asegurar una transición ordenada hacia el cumplimiento de las metas fiscales en los próximos años.