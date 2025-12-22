Consejo Fiscal respalda pacto por la sostenibilidad fiscal, pero pide medidas urgentes: ¿Qué propone?

La institución advierte que, en solo dos meses, el Ejecutivo permitió la aprobación de 18 leyes que elevan el gasto público en más de S/ 1,200 millones al año, poniendo en riesgo el equilibrio de las finanzas nacionales,.

El Consejo Fiscal (CF) ha encendido las alarmas tras el reciente anuncio del Gobierno de buscar un "Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible". Aunque la institución saluda la intención de dialogar para mantener las cuentas en orden, advierte que este pacto no servirá de mucho si no se toman acciones urgentes para frenar el aumento desmedido del gasto público.

Aquí te explicamos de forma sencilla los puntos clave de esta advertencia:

Millonarios gastos aprobados sin filtros

El Consejo Fiscal observa con preocupación que, en apenas dos meses de gestión (desde octubre de 2025), el Poder Ejecutivo ha permitido que se publiquen 18 leyes sin presentar ninguna objeción. De estas normas, 17 implican gastar más dinero del Estado, principalmente en:

Aumentos de sueldos en diversas instituciones públicas (9 leyes).

en diversas instituciones públicas (9 leyes). Creación de nuevas entidades, como varias universidades nacionales en Huaycán, Huaral, Cusco y Piura (6 leyes).

Solo 8 de estas leyes ya representan un gasto anual de S/ 1,031 millones. Si sumamos otras normas aprobadas, la cifra estimada sube a S/ 1,248 millones al año.

El problema de los cambios de contrato: de CAS a 728

Uno de los puntos más críticos es el intento de pasar a trabajadores del régimen CAS al régimen laboral de la actividad privada (728) en entidades como la SUNARP, el Poder Judicial y Migraciones.

El Consejo Fiscal recuerda que esto ya se intentó antes y el Tribunal Constitucional (TC) lo declaró ilegal. ¿La razón? El Congreso no tiene facultades para generar nuevos gastos públicos y estas medidas rompen el equilibrio del presupuesto nacional. Además, solo una propuesta para pasar a los trabajadores de salud a este régimen costaría unos S/ 944 millones adicionales al año.

¿Qué pide el Consejo Fiscal?

Para que el país siga siendo atractivo para las inversiones y se pueda reducir la pobreza, el CF exige al Gobierno que:

Observe las leyes que sigan llegando desde el Congreso y que afecten las finanzas públicas.

que sigan llegando desde el Congreso y que afecten las finanzas públicas. Denuncie ante el Tribunal Constitucional aquellas normas que ya se aprobaron y que claramente violan la ley al generar gastos no planificados.

Cabe recalcar que la ministra de Economía, Denise Miralles, anunció que el Ejecutivo prepara una estrategia legal para llevar al TC leyes aprobadas por el Congreso y que esta estrategia se presentaría antes del 15 de enero del 2026.

Fuente: CF