Consejos para un mejor ahorro: ¿conviene guardar mi dinero en un banco o en una caja?

Gonzalo Ramírez, docente de finanzas de Certus Educación Continua, brindó recomendaciones para tomar una decisión sobre dónde guardar nuestros ahorros, ya sea en un banco o una caja.

Aseguró que el banco es una entidad financiera con fines de lucro que "se dedica a acercar a los depositantes con los prestadores", aquellos a quien buscar prestarles dinero.

Sin embargo, por el tipo de negocio, los bancos tienen ciertas restricciones -historial crediticio, morosidad, entre otros- que evita la participación de cualquier ciudadano, y es ahí donde aparecen las cajas municipales.

"Las cajas municipales son entidades financieras locales que tienen un fin social, que es acercar al sistema financiero a aquellas zonas y personas que no tienen acceso al sistema financiero a través de los bancos", mencionó en RPP.

Mencionó que es importante tener en cuenta las diferencias de la Tasa Efectiva Anual (TEA) -que es el pago que realiza el banco, caja o entidad financiera al cliente- con la Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA), que considera "aquellas comisiones o gastos que te va a cobrar el banco".

"Debemos fijarnos en la TREA, más que en la TEA, porque la TREA incluye aquellos costos y gastos adicionales que, de alguna manera, están en el contrato que tú firmas con la entidad financiera", sostuvo en Sencillo y al Bolsillo.

Consejos para un mejor ahorro: ¿conviene guardar mi dinero en un banco o una caja? | Fuente: RPP

Respecto a las comisiones, el especialista indicó que estas son las que "te cobra tanto la entidad financiera como el banco, para mantener la operación del banco".

"Hay cuentas como las cuentas sueldos, por ejemplo, que no te cobran gasto de comisión, pero que tampoco te pagan ningún tipo de interés. O sea, son cuentas meramente transaccionales. Las usas para entrar, meter y sacar dinero rápidamente sin ningún problema. Estas cuentas de ahorro te pagan una tasa de interés, tienen condiciones particulares. Y entre estas condiciones particulares tienen comisiones o tienen algún tipo de gasto de mantenimiento, que son los que deben incluirse también a la hora que se explica al cliente cuánto le va a costar tener esa tendencia", sostuvo.

Ramírez también mencionó que es ideal que el 50 % de tu sueldo se aplique para gastos fijos y entre un 20 % a 30 % a gastos variables.

Por otro lado, en caso no haya una decisión sobre guardar el dinero en una caja de ahorro, el especialista mencionó que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ha implementado el Fondo de Seguro de Depósito.

Ello en el marco cuando las cajas municipales cierran por quiebra y el cliente se pregunta si el dinero deposita retornará.

"La superintendencia con este fondo te lo va a devolver, no lo vas a perder. Entonces, hasta cierto punto es seguro. Pero existen otras variables que uno tiene que considerar. Si bien este dinero va a regresar a ti después de algún tiempo, no va a ser inmediato. Puede demorarse semanas como puede demorarse meses mientras se cierra el proceso de liquidación de la empresa. Eso es un tema también a considerar en tema de seguridad", resaltó en RPP.