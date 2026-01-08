Continúan las movidas en Petroperú: nuevo gerente general, vicepresidente de directorio y otros cambios

La petrolera estatal designó a Rita Lorena López Saavedra como nueva gerente general encargada y a Edilfredo Elías More Bayona como vicepresidente del directorio, en una reestructuración que también incluye cambios en la gestión de operaciones en Talara.

En una sesión de Directorio Extraordinaria llevada a cabo el 7 de enero de 2026, la empresa Petróleos del Perú (Petroperú S.A.) aprobó diversas modificaciones en su estructura de mando.

Estas decisiones fueron comunicadas oficialmente a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) a través de sus reportes de hechos de importancia.

Uno de los cambios principales es la designación de Edilfredo Elías More Bayona como el nuevo Vicepresidente del Directorio, cargo que asumió el 8 de enero de 2026 con todas las facultades correspondientes al Estatuto Social de la empresa.

Simultáneamente, el Directorio oficializó el relevo en la Gerencia General. Se dio por finalizada la encargatura de Gustavo Adolfo Villa Mora, quien desempeñó funciones en dicho puesto hasta el 7 de enero de 2026. En su reemplazo, se nombró a Rita Lorena López Saavedra como la nueva Gerente General (e), asumiendo el cargo, calificado como de Dirección y Confianza, a partir del 8 de enero de 2026,.

Reajustes en la Gerencia de Operaciones Talara

Los cambios también impactaron el área operativa de la compañía. El Directorio acordó encargar a Gustavo Adolfo Villa Mora el puesto de Gerente (e) Operaciones Talara, bajo la Gerencia Corporativa Operaciones.

A raíz de este movimiento, se dejó sin efecto la encargatura de Aldo Francisco Quaglia Lusares en dicha gerencia de operaciones, la cual ocupaba desde diciembre de 2025. Según lo dispuesto, Quaglia Lusares retornará a su puesto previo dentro de la Estructura Organizacional Complementaria de la empresa.

Estas disposiciones buscan fortalecer la dirección estratégica de Petroperú en el inicio del presente año.