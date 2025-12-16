Contraloría pone foco en COFIDE: estas son las claves de la controversia con Reactiva Perú

El Programa Reactiva Perú fue creado el 6 de abril de 2020 como una medida extraordinaria diseñada por el Gobierno Nacional para otorgar garantías y asegurar la continuidad de la cadena de pagos y el empleo formal de las empresas peruanas durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Este se ha mantenido bajo la lupa de la Contraloría General de la República (CGR) y por la recuperación de sus fondos. ¿Qué ocurrió?

El fondo inicial de garantías fue de S/ 30 mil millones (fase 1) para asegurar la continuidad de la cadena de pagos en el contexto de la pandemia. No obstante, debido a la prolongación del confinamiento y la necesidad de ampliar el apoyo, este límite de garantías fue duplicado posteriormente, ascendiendo a S/ 60 mil millones.

Si bien este fue el tope máximo de pasivos contingentes que el Estado se dispuso a otorgar, el monto total de créditos que finalmente se desembolsó por las entidades financieras fue de S/ 57 mil millones, cifra que COFIDE utiliza para sus reportes sobre los resultados de gestión del programa.

Se implementaron elementos distintivos, como el sistema de subastas inversas, que, junto con las garantías estatales, permitió a las empresas acceder a tasas de interés históricamente bajas. Por ejemplo, las microempresas, que usualmente enfrentaban tasas de interés promedio del 36.1 % antes de la pandemia, obtuvieron financiamiento a tasas promedio de solo 3.8 % gracias a Reactiva.

Cabe destacar que según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la no implementación del programa habría generado pérdidas cercanas a S/ 70 mil millones para la economía nacional. El BCR destacó que Reactiva Perú canalizó créditos garantizados equivalentes al 7.9 % del PBI.





¿Por qué surge la controversia?

La controversia sobre el Programa Reactiva Perú surge a raíz de la publicación del Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), el cual auditó el periodo comprendido hasta el 30 de junio de 2025.

El informe de la Contraloría puso el foco en la porción de los créditos que fracasó en su repago, es decir, el dinero que el Estado tuvo que pagar (u "honrar") a los bancos porque las empresas no pudieron cumplir con sus obligaciones.

La CGR estableció que el monto total honrado por el Estado hasta esa fecha ascendía a S/ 6,031,983,752.34. El punto que generó la controversia fue que, de ese monto ya pagado por el Estado, la Contraloría registró que solo se había logrado recuperar S/ 404,007,913.70. Esto equivale a una tasa de recuperación de apenas el 6.70 % del total honrado.

Esto fue interpretado como si la recuperación del 6.70 % se aplicara al total del programa Reactiva Perú, dando la falsa impresión de que la inmensa mayoría del fondo se había perdido. En este sentido, COFIDE comunicó que "la información difundida por algunos medios sobre el informe de la Contraloría, referido al Programa Reactiva Perú, no se ajusta a las conclusiones oficiales de dicho documento".

El administrador del programa, COFIDE (Corporación Financiera de Desarrollo), aclaró la diferencia entre el monto total del programa y la porción problemática:

"Del total de recursos desembolsados, alrededor de S/ 6,100 millones corresponden a garantías honradas por el Estado, las cuales no constituyen pérdidas definitivas, sino el inicio de procesos de recuperación previstos conforme al marco normativo vigente, dentro del funcionamiento regular de un esquema de garantías públicas", indica el comunicado de COFIDE.

Asimismo, la entidad comunicó que del total de S/ 57 mil millones desembolsados, ya se ha pagado S/ 51 mil millones. Esto significa que cerca del 89 % de los créditos se han repagado regularmente, cumpliendo con el objetivo de estabilidad del programa.

Los S/ 6,100 millones que el Estado tuvo que honrar (y de los cuales solo se recuperó el 6.70 %) representan ese porcentaje minoritario de créditos (menos del 11% del total) que enfrentó problemas de pago.

El econommista Alonso Segura también corrigió esta perspectiva en RPP, al precisar que el programa Reactiva Perú involucró casi 60,000 millones de soles en total. Explicó que solo cerca del 10 % de ese monto total fue el que tuvo problemas de reprogramaciones y subsiguientes problemas de pago.

Segura concluyó de forma explícita que "no estamos hablando de que hay un 90 % de pérdida reactiva", y que ese "otro 90 % digamos groso modo sí se está repagando regularmente".