Inmobiliaria cambió de razón social para evadir regulaciones sobre proyectos de viviendas de interés social en San Isidro, según Contraloría

La Contraloría General de la República ha detectado presuntas irregularidades en proyectos clasificados como viviendas de interés social (VIS) en 20 distritos de Lima. De acuerdo a un informe de Cuarto Poder, seis de cada diez edificaciones inspeccionadas no superaron las revisiones técnicas.

Al respecto, Luis Castillo Torrealba, vocero de la Contraloría, apuntó que muchas de estas viviendas evaluadas durante la inspección no contaban con una evaluación de campo y tampoco se venían realizando las supervisiones posteriores. Además, se comprobó que a los beneficiarios se les entregó propiedades con condiciones distintas a las señaladas en los proyectos.

"Tenemos casos como en Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Los Olivos. Ahí, por ejemplo, lo que hemos verificado dentro de este informe general es que en algunos casos se ofrecían habitaciones de 80 m² y después terminaban siendo de 70 o 65", indicó en diálogo con RPP.

En ese sentido, precisó que para cumplir con los estándares de una VIS, el tamaño de los departamentos no debe ser menor a los 40 m² ni mayor a 120. También deben contar -como mínimo- con una a tres habitaciones; mientras que el beneficiario debe estar categorizado como una persona de categoría C o D en el ámbito de ingresos económicos bajo criterios del Ministerio de Vivienda. Asimismo, el valor del departamento no debe superar los 164 mil soles.

De acuerdo con el informe del dominical, la irregularidad más evidente es el exceso de altura permitida. Este es el caso de una obra inmobiliaria en San Isidro, en la que se proyecta construir un edificio de 28 pisos en la Av. Salaverry, a pesar de que los parámetros municipales establecen un máximo de 10.

En dicho caso, Castillo precisó que, en un primer momento, se entregó una licencia por diez pisos. Sin embargo, la inmobiliaria a cargo cambió su razón social y presentó un anteproyecto con 28 pisos, el cual fue aprobado a través de un evaluador técnico y una comisión.

"No podemos dejar de decir que el Tribunal Constitucional estableció de que no se pueden construir edificios o viviendas que incumplan las normas del propio municipio. Y en este caso, la Municipalidad de San Isidro, estableció que un edificio, la altura máxima es de 10 pisos. Por lo tanto, no pueden dar licencia para 28 pisos", sostuvo.

Sobreprecio de departamentos

Otra de las irregularidades identificadas por la Contraloría fue el precio de los departamentos, pues espacios de apenas 43 m² han sido ofertados por precios que superan ampliamente el tope establecido para calificar como VIS.

Según Castillo, esta y otras regulaciones han logrado ser sorteadas por las inmobiliarias con el cambio de la razón social, lo que les permite seguir con la construcción de edificios mientras el proceso queda estancado a nivel judicial.

"Ya cuando esté en piso 12, 13, 14, ya dependerá tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial qué acciones van a tomar. Porque sí es cierto, y hay que tener en cuenta, que el beneficiario final es el ciudadano que, finalmente, de buena fe, está adquiriendo algo", apuntó.

Cabe precisar que solo en San Isidro existen 28 solicitudes de proyectos VIS en distintos grados de gestión o desarrollo. A pesar de las denuncias y alertas de vecinos, especialistas, además de las irregularidades detectadas, estos avanzarán sin ningún tipo de freno hasta que el Poder Judicial resuelva el litigio.