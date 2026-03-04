Hasta 120 empresas y más de 1,200 productos nuevos ingresaron al mercado de belleza en 2025: el nuevo mapa del sector

La industria cosmética y de higiene personal en el Perú demostró una resiliencia al cerrar el año 2025 con un crecimiento del 7 %, alcanzando una facturación de S/ 10,000 millones. Este avance, que representa el 1 % del PBI nacional, se vio impulsado por un incremento sustancial en el volumen de unidades vendidas y una explosión de nuevos competidores en el mercado.

El boom de la competencia asiática

Mientras que históricamente el país recibía entre 40 y 50 nuevas empresas por año, el 2025 marcó un hito con la llegada de 120 empresas nuevas. De acuerdo con Ángel Acevedo, presidente de COPECOH de la Cámara de Comercio de Lima, este fenómeno ha transformado la dinámica del sector:

"En el año 25 han ingresado 120 empresas nuevas, una cosa espectacular para el año 25. Y todo esto ha tenido como consecuencia que el Mercado Virgen ha aumentado de tamaño".

El 60 % de estas nuevas empresas proviene de la región Asia-Pacífico, liderada por China con 55 empresas y Corea con 11. Acevedo subraya que esta competencia es beneficiosa para el usuario final: "La competencia es sana. Cuanto más competencia haya, obliga a las empresas a mejorar, a rendir más, a desarrollar productos nuevos y el consumidor es el beneficiador".

El giro hacia las provincias y el consumo estratégico

Por primera vez en la historia reciente de la industria, las provincias han superado a Lima en participación de mercado, concentrando el 55 % de la facturación total frente al 45 % de la capital. Este cambio se atribuye a la gran capilaridad de la venta directa, que llega a zonas donde el retail moderno aún no tiene presencia física.

Sin embargo, Acevedo aclara que el perfil de consumo sigue siendo diferenciado: "La facturación de esta industria se impulsa fundamentalmente por la provincia, pero el consumo per cápita en Lima es casi el doble del consumo per cápita en provincias", debido a que en la capital se adquieren productos de mayor valor y con mayor frecuencia.

Radiografía del consumidor: ¿Quién gasta más?

El análisis generacional revela que la Generación X (45 a 60 años) es el motor financiero del sector, con un consumo per cápita anual de S/ 426, muy por encima del promedio nacional de S/ 300. Por su parte, la Generación Z, aunque representa el 24 % de la población, tiene un gasto menor (S/ 282) debido a su capacidad adquisitiva en desarrollo.

Acevedo destaca el factor psicológico detrás de estas cifras: "Esta es una industria muy aspiracional que realmente, a través de la ilusión y la esperanza de la belleza, mide muchísimo más los aspectos emocionales y psicológicos que influyen en la economía".

Categorías líderes y proyecciones 2026

El crecimiento del 7 % en 2025 fue impulsado principalmente por tres categorías:

Fragancias : Creció un 12 %, recuperando sus niveles prepandemia.

: Creció un 12 %, recuperando sus niveles prepandemia. Protección Solar : Con un avance del 8 %, se ha convertido en una categoría tan relevante que ahora se mide de forma independiente.

: Con un avance del 8 %, se ha convertido en una categoría tan relevante que ahora se mide de forma independiente. Maquillaje y tratamiento corporal: Ambas con un 7 % de incremento.

Para el 2026, el gremio proyecta un crecimiento estándar del 7 %. Las categorías con mayor potencial de expansión para el próximo año son la protección solar (13.9 %), fragancias (13.3 %) y maquillaje (11.2 %).

Finalmente, Acevedo resaltó que el mercado potencial o "virgen" ha crecido hasta alcanzar los S/ 22,290 millones, impulsado por el uso de canales digitales y el ingreso de nuevos consumidores jóvenes a plataformas como TikTok.