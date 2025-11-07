Últimas Noticias
Inversión pública avanza, pero uno de cada tres proyectos sigue paralizado a dos meses del cierre fiscal

La inversión pública alcanzó un 63% de ejecución a octubre de 2025, mejorando frente al año previo. Sin embargo, persiste una fuerte ineficiencia: el 30% de los proyectos (18,022) siguen con ejecución cero, por más de S/ 5,700 millones, reflejando fragmentación y pérdida de dinamismo en la gestión pública.

A octubre de 2025, la inversión pública ejecutada ascendió a S/ 44,071 millones. Este monto representa un avance del 63 % del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), que asciende a S/ 70,085 millones; así lo informó el Consejo Privado de Competitividad (CPC). Este porcentaje de ejecución significa una mejora de cuatro puntos porcentuales respecto al 59 % registrado en el mismo periodo de 2024.

A pesar de esta mejora en el porcentaje de ejecución, el crecimiento interanual del monto ejecutado fue de +5 % con relación a octubre de 2024, un ritmo que ha perdido dinamismo. De hecho, se ha observado una desaceleración progresiva en el crecimiento a lo largo del año, cayendo desde +47 % en enero hasta el +5 % registrado en octubre, marcando el menor crecimiento interanual del año.

El PIM total para inversión se distribuye de la siguiente manera: Gobiernos Locales (GL) concentran el 42 % (S/ 29,113 millones), el Gobierno Nacional (GN) el 36% (S/ 25,572 millones), y los Gobiernos Regionales (GR) el 22% (S/ 15,400 millones). Es importante notar que, en comparación con octubre de 2024, el presupuesto total se redujo en S/ -1,058 millones (-1.5%), principalmente por caídas en el GN y los GR.

El 30 % de los proyectos están paralizados

El principal reto que enfrenta la inversión pública es la inacción en una gran cantidad de proyectos. A octubre de 2025, hay 18,022 proyectos con ejecución cero, lo que equivale al 30 % del total de proyectos. El PIM acumulado para estos proyectos sin avance asciende a S/ 5,747 millones (8.2 % del PIM total).

El problema de la ejecución cero se manifiesta en todos los niveles de gobierno:

  1. Gobierno Local (GL): Es el nivel con más proyectos paralizados, registrando 15,359 proyectos con ejecución cero (31 % de su total), que suman un PIM de S/ 3,810 millones. Entre los 10 proyectos con mayor PIM sin ejecución, se encuentra el "Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en eje vial" de Lima, con S/ 84 millones.
  2. Gobierno Nacional (GN): Se identificaron 999 proyectos con ejecución cero (21 % de su total), cuyo PIM es de S/ 1,314 millones. Los 10 proyectos con mayor PIM en esta situación suman S/ 670 millones. Notablemente, el sector Interior concentra cuatro de estos 10 proyectos, incluyendo la "Reposición de la aeronave Antonov AN.32B PNP-234" con S/ 252 millones.
  3. Gobierno Regional (GR): Presenta 1,644 proyectos con ejecución cero (22 % de su total), con un PIM de S/ 623 millones. El proyecto con mayor PIM en este rango es el "Mejoramiento de los servicios de educación secundaria y educación primaria" del Gobierno Regional de Ica, valorizado en S/ 29 millones.

Contrastes en la Ejecución Descentralizada

Aunque la ejecución global mejoró, el desempeño por nivel de gobierno muestra diferencias significativas:

Nivel de GobiernoMonto Ejecutado (S/ Millones)Variación Interanual
Gobiernos Locales (GL)S/ 15.804+12% (Mayor crecimiento)
Gobiernos Regionales (GR)S/ 11.020+10%
Gobierno Nacional (GN)S/ 17.248-3% (Contracción)

Gobierno Nacional (GN)

De los cinco sectores con mayor PIM en el GN (Transportes, Educación, PCM, Salud y Vivienda), la ejecución promedio es del 75 %. El sector con menor avance es Vivienda, con 63 % de ejecución, aunque registró un crecimiento interanual de +3 %. 

En contraste, la PCM registra la mayor ejecución con 91.1 %, explicado principalmente por el alto desempeño de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que ejecutó el 98 % de su presupuesto (S/ 3,063 millones).

Gobiernos Locales (GL)

Los cinco GL con mayor presupuesto (Lima, San Marcos, Megantoni, Marcona y San Antonio) alcanzaron un avance del 65 %. La Municipalidad de Lima registra el mayor nivel de ejecución en este grupo con 76.5 % y un incremento interanual del +56 %. En el otro extremo, el distrito de Marcona tiene la menor ejecución con solo 26.3 %, a pesar de que su presupuesto aumentó en +57 %.

Gobiernos Regionales (GR)

Los cinco GR con mayor PIM (Piura, Loreto, Cusco, Cajamarca y Junín) tienen un avance del 77 % en conjunto. El GR Junín destaca con el mayor nivel de ejecución, alcanzando el 80.6 %. Por el contrario, el GR Cusco registra la menor ejecución con 62.4 % en 2025, además de una reducción absoluta del -24 % en su monto ejecutado respecto a 2024.

Fragmentación en la gestión de proyectos

Los indicadores de gestión de proyectos muestran una alta fragmentación que "compromete el cierre de brechas".

A octubre de 2025, el total de proyectos incorporados (con PIM en 2025, pero no en 2024) es de 25,731, lo que representa un incremento del 325 % respecto al balance de enero. De estos proyectos incorporados, 15,895 (61.8 %) son presupuestalmente nuevos, contando con menos del 10 % de ejecución acumulada.

En cuanto a la continuidad presupuestal, el 55 % de los proyectos activos son continuados (tuvieron presupuesto en 2024). Sin embargo, a octubre de 2025, aún quedan 13,308 proyectos activos que sí tuvieron PIM en 2024, pero carecen de continuidad presupuestal en el periodo actual.


