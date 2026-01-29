Crece la construcción, pero la ineficiencia pública limita su potencial:  47 % de las obras iniciadas desde 2012 están paralizadas

El sector cerró el año con un crecimiento del 6.5 %, su mejor cifra desde el 2021. Sin embargo, el vicepresidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Guido Valdivia, alerta que el recorte de subsidios y la ineficiencia estatal amenazan con frenar el motor inmobiliario en 2026.

La construcción en el Perú finalizó el 2025 con una expansión del 6.5 %, superando las expectativas iniciales de analistas y entidades oficiales. Este resultado se debió principalmente a una inversión privada que creció 9.5 %, destacando el repunte del 23 % en la minería y el récord histórico en obras por impuestos (OxI) con más de 5,000 millones de soles adjudicados.

Pese a estas cifras positivas, Guido Valdivia señaló que la resiliencia del sector fue puesta a prueba: “El desempeño de 2025 confirma la capacidad de resiliencia del sector... principalmente gracias al empuje de la inversión privada y no por la obra pública”.

Alerta roja: Crisis en el presupuesto de vivienda social

La preocupación central de CAPECO radica en el financiamiento para los programas de Vivienda de Interés Social (VIS). Valdivia denunció un drástico recorte en los recursos asignados para los bonos de este año, lo que podría agotar los subsidios entre abril y mayo.

“Le han asignado la mitad de presupuesto, o sea, la mitad de presupuesto, la mitad de bonos, la mitad de viviendas. Eso no puede ocurrir”, enfatizó el ejecutivo, advirtiendo que esta falta de previsión afectará directamente a las familias más pobres.

El "lastre" de la obra pública y la corrupción

A pesar de que el Estado alcanzó una ejecución presupuestal del 82.5 %, la gestión sigue siendo ineficiente. Un dato revelado por Valdivia es que "el 47 % de las obras iniciadas desde 2012 en el Perú están actualmente paralizadas", lo que equivale a miles de millones de soles desperdiciados.

Sobre la corrupción en las licitaciones, Valdivia fue tajante al señalar que existen reglas que discriminan a las empresas nacionales frente a las extranjeras, particularmente las estatales chinas.

“No se debe permitir discriminación ni condiciones desiguales para competir. Es urgente corregirlo”, sostuvo, refiriéndose a las ventajas financieras que estas corporaciones poseen sobre las locales.

Hacia el medio milenio de Lima: Un nuevo modelo de gestión

De cara al futuro, CAPECO propone repensar Lima de cara a sus 500 años de fundación. Actualmente, la capital ocupa el puesto 176 de 183 ciudades en calidad de transporte a nivel mundial. Valdivia sostiene que el territorio real de Lima ya se ha duplicado, integrando a provincias como Callao, Chancay y Huarochirí.

“Necesitamos una instancia de planificación que una a todo esto... el territorio de Lima se ha duplicado... pero para el plan de Lima toda esa zona en gris no existe”, explicó Valdivia, abogando por una unidad de gestión que incluya al gobierno nacional y a los alcaldes de las seis provincias involucradas.