Credicorp se expande en EE. UU.: BCP acuerda la compra total de Helm Bank USA por $ 180 millones

Con el objetivo de consolidar su presencia en el mercado norteamericano, el Banco de Crédito del Perú (BCP), subsidiaria del holding financiero Credicorp, suscribió un acuerdo para adquirir el 100 % de las acciones emitidas y en circulación de Helm Bank USA. La transacción se ha pactado por un monto de $ 180 millones, sujeto a los ajustes de precio habituales al momento del cierre.

Esta adquisición tiene el objetivo de fortalecer sus capacidades transfronterizas y mejorar la atención a clientes latinoamericanos que mantienen una vida financiera activa tanto en sus países de origen como en los Estados Unidos. Al cierre de septiembre de 2025, Helm Bank, un banco comunitario autorizado para operar en el estado de Florida, reportó activos totales por $ 1,141.8 millones y un patrimonio neto de $ 106.8 millones.

Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp, subrayó sostuvo que "esta adquisición nos permite profundizar nuestra capacidad para servir a los latinoamericanos cuyas vidas financieras transitan tanto en sus países de origen como en los Estados Unidos. Creemos que el legado de Helm Bank como una institución centrada en la comunidad... se alinea perfectamente con nuestra estrategia”.

Por su parte, Mark Crisp, presidente y CEO de Helm Bank, expresó que la asociación con el holding peruano es una "evolución natural", destacando que la solidez financiera y la reputación de Credicorp brindan una base sólida para el crecimiento futuro de la institución en las comunidades donde opera.

Próximos pasos de Credicorp

El cierre definitivo de la transacción está condicionado a la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias en Perú y Estados Unidos. Como sucede en estas operaciones, existen factores de riesgo que podrían afectar los resultados finales, tales como posibles retrasos en los permisos gubernamentales, fluctuaciones en los tipos de interés o dificultades en la integración de sistemas, operaciones y personal.

Para entender esta operación, podemos imaginar que Credicorp está construyendo un puente financiero de doble vía: con esta adquisición, no solo aseguran una base sólida en Estados Unidos, sino que permiten que sus clientes crucen de un mercado a otro sin fricciones, utilizando la misma estructura de confianza que ya conocen en su país de origen.