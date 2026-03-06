SNMPE: empresas de hidrocarburos están importando GLP “en tiempo récord” para cubrir la demanda por la crisis del gas

El gremio enfatizó que se debe diseñar una política energética que garantice la seguridad del suministro con criterios técnicos para afrontar este tipo de contingencias.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que reúne a las principales empresas del sector, señaló que están implementando una serie de alternativas para prevenir un mayor desabastecimiento del gas ante la emergencia de suministro y minimizar el impacto en la población y las industrias.

En esa línea, indicó que el sector está importando cargas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) “en tiempo récord” para atender la demanda de este recurso, ya que el stock disponible está racionado.

Aunque precisó que el despacho de camiones de líquidos de gas natural continúa operando de manera habitual sin afectación, lo que la demanda de las diferentes regiones del país

El gremio enfatizó que se debe diseñar una política energética que garantice la seguridad del suministro con criterios técnicos para afrontar este tipo de contingencias. Y que se debe avanzar en el proceso de masificación del gas natural en todo el territorio nacional.

“Nos preocupa que a pesar de que el país cuenta con importantes recursos hidrocarburíferos, hoy se reportan los niveles más bajos de producción de petróleo por la falta de medidas que permitan recuperar la competitividad de esta importante industria de la economía nacional”, manifestó la SNMPE.

Además, recordó que cerca del 40% de la generación de electricidad en el país depende del gas natural, por lo que hizo un llamado a promover condiciones que le permitan al secto eléctrico responder de manera oportuna y segura ante situaciones de contingencia en el abastecimiento de gas natural.