Crisis del gas natural acelera el Gasoducto Sur: Proinversión planea la adjudicación en mayo de 2027

El presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio reveló que actualmente se trabaja en la formulación técnica del Gasoducto del Sur, proceso que culminaría en mayo de este año.

La crisis del abastecimiento del gas natural en el país, como consecuencia del cierre del ducto que transporta el gas natural desde Camisea hasta la costa, ha generado la necesidad de acelerar la construcción del Gasoducto del Sur, proyecto que se detuvo el en enero del 2017, hace más de nueve años.

En esa línea, el proceso para retomar el proyecto del Gasoducto del Sur podría tener un hito clave en aproximadamente un año. El presidente ejecutivo de La Angencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Luis Del Carpio, estimó que la adjudicación de la buena pro del nuevo concurso podría concretarse en mayo del próximo año, si se cumplen los plazos previstos para la formulación y licitación del proyecto.

En entrevista en Economía Para Todos de RPP, el funcionario explicó, actualmente se trabaja en la formulación técnica de una solución para el desarrollo del que Proinversión denomina, Gasoducto Regional del Sur, un encargo recibido del Ministerio de Energía y Minas (Minem) el año pasado. Este proceso de formulación estaría culminando en mayo de este año.

“Si decidimos iniciar un concurso para este efecto, con la nueva normativa que tiene Proinversión y procesos más ágiles, en menos de un año debería estarse firmando un contrato de concesión”, indicó Del Carpio.

Bajo ese escenario, detalló que un nuevo concurso podría convocarse hacia mayo del próximo año, momento en el que se adjudicaría el proyecto para retomar la construcción del gasoducto.

Proyecto con avances previos

El titular de Proinversión recordó que el proyecto del Gasoducto del Sur ya cuenta con avances técnicos importantes, como ductos parcialmente instalados, estudios de ingeniería y un estudio de impacto ambiental aprobado.

Sin embargo, el contrato original fue cancelado hace nueve años, en enero del 2017, tras el escándalo de corrupción vinculado a la constructora Odebrecht, lo que obligó a detener el desarrollo de la infraestructura.

Para Del Carpio, esta experiencia debe servir para retomar el proyecto con mayor enfoque en la seguridad del suministro y sistemas de redundancia energética, especialmente en el actual contexto de preocupación por el abastecimiento de gas.

Evaluarán distintas alternativas

El funcionario señaló que el desarrollo del proyecto podría realizarse mediante diferentes mecanismos, entre ellos: un nuevo concurso internacional o ampliaciones de contratos existentes vinculados al sistema de gas.

La decisión final se evaluará de manera conjunta con el Minem, que es el sector responsable del proyecto.

“Proinversión es una entidad técnica pero también pragmática. Vamos a evaluar la mejor solución con la urgencia que el país requiere”, sostuvo.

El proyecto del Gasoducto Sur busca llevar gas natural desde Camisea hacia las regiones del sur del país, con el objetivo de impulsar la industrialización, generación eléctrica y masificación del gas en esa zona.