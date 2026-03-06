Osinergmin dispone que industrias usen temporalmente combustibles alternativos ante escasez del gas natural

El regulador señaló que esta medida responde al racionamiento de gas natural que ha afectado el abastecimiento regular de varias empresas, lo que podría comprometer la continuidad de sus operaciones productivas.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) estableció medidas excepcionales y transitorias para permitir que determinadas industrias migren temporalmente del gas natural a combustibles alternativos como el diésel. Esto con el fin de que continúen operando durante la actual emergencia del suministro de gas natural.

“La medida responde al racionamiento de gas natural que ha afectado el abastecimiento regular de varias empresas, situación que podría comprometer la continuidad de sus operaciones productivas”, señaló el organismo regulador.

En ese contexto, según la Resolución de Consejo Directivo N.º 39-2026-OS/CD se exceptúa de manera temporal la inscripción de consumidores directos en el Registro de Hidrocarburos, lo que permitirá a las industrias utilizar instalaciones existentes destinadas al consumo de Gas Licuado de Petróleo (GLP) u otros combustibles líquidos, siempre que cumplan con las condiciones de seguridad correspondientes y cuenten con una póliza de seguro vigente

La resolución se dispuso en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 002-2026-EM, normativa del Ministerio de Energía y Minas para enfrentar las restricciones en el sistema de transporte del recurso energético.

Es preciso recordar que Perú atraviesa una crisis energética ante el racionamiento del gas natural, tras una deflagración en los ductos de Camisea en La Convención (Cusco), que generó la paralización de sus operaciones. El Ministerio de Energía y Minas declaró en emergencia el suministro del recurso hasta el 14 de marzo.