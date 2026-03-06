Gobierno anuncia subsidio a taxistas que usan GNV y aumento del Vale Fise para compra de balón de gas en hogares

El Ejecutivo implementó medidas para paliar el impacto de la emergencia del gas natural en la economía de la población.

Tras la sesión del Consejo de Ministros, la premier Denisse Miralles anunció diversas medidas para paliar el impacto de la emergencia del gas en la población. En el marco económico, se dispuso el subsidio a los taxistas que usan GNV y a los hogares de bajos recursos que consumen balón de gas.

El ministro de Economía, Gerardo López, detalló que se dará una compensación de la cuota mínima que pagan los taxistas que convirtieron sus vehículos a GNV. El monto es equivalente a S/120.

“A quienes han convertido a GNV, equivale a S/120 mensuales, vamos a compensar ese pago y aliviar la carga del incremento del precio combustibles que podrían sufrir taxistas que son necesarios para nuestra actividad”, detalló el titular del MEF.

En tanto, precisó que se incrementará temporalmente a S/30 (antes S/20) el Vale Fise para compra balón gas, focalizado en 1,3 millones de familias de bajos recursos, que se traduce en más de 5 millones de peruanos.