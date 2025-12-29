¿Cuáles son las siete regiones que alcanzaron niveles históricos de exportaciones?

Según Reporte Mensual de Comercio Regional del Mincetur, 21 regiones incrementaron sus envíos al exterior.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) reveló que las exportaciones regionales experimentaron un crecimiento del 22 %, una cifra que representa el doble de lo registrado por Lima y Callao (11%) en el periodo entre enero y octubre del 2025.

Según el Reporte Mensual de Comercio Regional del Mincetur, 21 regiones incrementaron sus exportaciones en el periodo analizado y siete de ellas alcanzaron nuevos máximos históricos. Así, la región de San Martín tuvo el crecimiento más grande con 101 %. Por su parte, Puno registró una expansión de 32 %; Junín, 71 %; Pasco, 43 %; Ayacucho, 44 %; Madre de Dios, 30 %; y Amazonas, 55 %.

Otras regiones que también tuvieron crecimientos importantes fueron Cajamarca (+68 %), Huánuco (+49 %), Apurímac (+47 %), Lambayeque (+41 %), Arequipa (+20 %), La Libertad (+19 %), Moquegua (+18 %), Piura (+15 %), Tumbes, Tacna, Huancavelica, Cusco, Áncash y Loreto. Gracias a este desempeño, las regiones concentran actualmente el 85 % del valor total exportado, reflejando su fortaleza y su creciente integración a los mercados internacionales.

“Estos resultados demuestran que el crecimiento del comercio exterior está llegando a más peruanos. Las regiones no solo exportan más, sino que exportan con mayor valor agregado, diversificación y sostenibilidad. Desde el Mincetur seguimos trabajando para que más productores se integren a los mercados internacionales y generen empleo y desarrollo en sus territorios”, dijo la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.

El Mincetur destacó que, entre enero y octubre de 2025, la agroexportación peruana creció 21 %, impulsada por todas las regiones naturales: la selva (+32%) con café, cacao y castañas amazónicas; la costa (+18 %) con arándano, uva, espárrago, mango y palta; y la sierra (+14 %) con quinua y tara.

Por otro lado, en el último año, Arequipa y Puno lideraron las exportaciones del interior del país, mientras que Ica destacó en envíos no minero-energéticos y Piura en exportaciones no tradicionales y pesqueras.

El balance de los primeros diez meses del año

Las exportaciones peruanas alcanzaron los US$ 71 881 millones entre enero y octubre del 2025, un incremento de 20 % frente al mismo periodo del año 2024, favorecido por mayores volúmenes y precios, detalló el Mincetur.

De acuerdo con el portafolio, los productos peruanos han ingresado a 170 países, alcanzado valores récord a dos de nuestros principales socios: China y la Unión Europea. El gigante asiático, que se mantiene como el primer destino, alcanzó envíos por US$ 25 941 millones (+27%), explicado por productos como cobre (+22,7%), oro (+186%), concentrado de plata (+30%) y pota (+670%).

La Unión Europea, segundo destino de los productos peruanos, sumó envíos por US$ 8 412 millones, un incremento de 25%, gracias a la exportación de cobre, arándanos, cacao en grano y pota. Por otra parte, Estados Unidos fue destino de exportaciones por un valor de US$ 7 755 millones, con productos como arándanos, uvas, oro y cacao y derivados.