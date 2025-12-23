¿Cuáles son los efectos del cobro de la tuua de transferencia internacional? [INFORME]

Desde el 7 de diciembre se cobra en el aeropuerto Jorge Chávez la TUUA de transferencia internacional, una tarifa de 11 dólares con 86 centavos a pasajeros que hacen conexión hacia otros países. Aunque este cobro estaba previsto en el contrato de concesión del nuevo terminal, su aplicación ha abierto una controversia por su impacto en la conectividad aérea, la competitividad del aeropuerto y la reciente cancelación de rutas internacionales.

Una controversia se ha generado en el sector aeronáutico a raíz del inicio del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto, conocida como TUUA de transferencia internacional, que empezó a aplicarse el 7 de diciembre en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez a los pasajeros que llegan a Lima y hacen conexión hacia otro país.

Este cobro, que asciende a 11 dólares con 86 centavos por pasajero, estaba previsto en la adenda 6 del contrato de concesión firmado entre Lima Airport Partners (LAP) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como parte del esquema que permite recuperar el monto invertido en la construcción del nuevo terminal aéreo que asciende a los 2 mil millones de dólares.

Desde los gremios de aerolíneas han surgido cuestionamientos. Carlos Gutiérrez, Gerente General de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional – AETAI advierte que esta tarifa afecta la competitividad del aeropuerto Jorge Chávez y podría debilitar la conectividad aérea del país.

“El impacto no es qué va a pasar mañana más tarde, el tema es la afectación directa a la conectividad desde el Perú, cuando cancelas estos vuelos, que son vuelos directos que se sostienen con ese tráfico de transferencia, ¿no? Entonces, por una parte, tienes afectaciones en el en la proyección de crecimiento, tienes ya cancelaciones de vuelos en total ocho, hay que sumarlo de Cancún y La Habana de hace un mes y medio atrás. Y un último punto que el día de hoy no hemos recuperado el tráfico internacional del 2019”.

Asimismo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), señala que el cobro de la TUUA internacional podría frenar el crecimiento de la aviación peruana durante los próximos 20 años, poniendo en riesgo los 36.100 empleos directos que genera el sector, lo que representa alrededor de 0,4 % del PBI.

Desde el concesionario LAP, la posición es distinta. La empresa enfatiza que esta tarifa no afecta a los pasajeros que inician o terminan su viaje en Lima, sino únicamente a quienes usan el aeropuerto como punto de conexión internacional, y recuerda que este tipo de cobros existe en otros aeropuertos del mundo. Para Rocío Espinoza, gerente de comunicaciones de LAP, el impacto del cobro está siendo sobredimensionado por los gremios de aerolíneas.

“En realidad, es un tema que se está poniendo, desde nuestro punto de vista, que se está siendo sobredimensionado. El movimiento de las aerolíneas es bastante dinámico, así como entran, algunas salen y vuelven a entrar. Las que han cancelado finalmente se cubren. Todos esos espacios no es que se quede vacíos y que nadie los cubre, otras aerolíneas las siguen cubriendo con las demás rutas. No hay nada que haya bajado el volumen de pasajeros”.

Desde el sector turismo, la preocupación va por otro lado. Si bien esta tarifa no tendría un impacto directo en el turismo receptivo, al tratarse de pasajeros de corto tránsito, la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT) señala que el cobro de la TUUA internacional sí podría afectar la reputación del Perú como hub aéreo, ya que algunos viajeros podrían preferir hacer sus conexiones en otros países para evitar este pago. Así lo detalla Patricia Campos, presidenta del gremio.

“Aparte de que ya tenemos en mala imagen por todo lo que ha pasado antes de no tener entradas, que la gente se queda varada, que no puede ir a Machu Picchu, que a veces toman la pista y caminan, los turistas están caminando del aeropuerto, jalando sus maletas hasta los hoteles en el mismo Cuzco y ahora con lo del aeropuerto acá en Lima, entonces me parece que realmente es un impacto negativo para para la promoción del turismo que se está haciendo. No hacen promoción, pero al mismo tiempo nos boicoteamos con el aeropuerto”.

En medio de esta controversia, IATA ha planteado como alternativa eliminar la TUUA de transferencia internacional a cambio de una extensión de la concesión del aeropuerto, mientras que desde el Ejecutivo continúan las reuniones para buscar un acuerdo sobre este cobro.

Así, la TUUA de transferencia internacional sigue vigente y mantiene abierto el debate sobre su impacto en la experiencia del pasajero, la conectividad aérea y el futuro del aeropuerto Jorge Chávez como punto de conexión regional.