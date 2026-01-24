¿Cuánto gastan los peruanos en conciertos? Especialista responde

Miles de peruanos se reunieron en el concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny, en el Estadio Nacional. | Fuente: EFE | Fotógrafo: SebastiᮠBlanco

Los conciertos en Perú han generado un impacto económico significativo. Por ejemplo, los recientes conciertos de Bad Bunny registraron ventas récord de más de 2.7 millones de soles, según datos proporcionados por la Sunat. Esta cifra, que comprende solo ingresos por comida y merchandising, subraya la influencia de estos eventos masivos en la economía local, destacando la conexión entre el entretenimiento y el crecimiento del emprendimiento en el país.

Durante los conciertos, los asistentes no solo gastan en entradas, sino que también contribuyen al crecimiento de un ecosistema económico alrededor de estos eventos. Renzo Peche, educador financiero, inversionista y creador del blog ‘Papá Financiero’, señaló en Sencillo y al bolsillo de RPP que cerca del 80 % del gasto en conciertos se destina a bebidas, mientras que el otro 25 % o 30 % se invierte en alimentos. Además, hay un aumento en la demanda de servicios auxiliares como transporte, hospedaje y otros productos relacionados.

“En Bad Bunny, me parece, que el 4 % de los asistentes fueron extranjeros. Entonces, estamos viendo aquí de que sí es un impacto bastante grande y eso favorece muchísimo al país. Hace también que se concentre muchísima atención en que Lima y Perú es un lugar donde se pueden hacer muy buenos conciertos y eventos. Eso también hace que dentro de la región sea bien visto el país”, aseguró Peche.

En esa línea, el especialista destacó un fenómeno económico conocido como ‘Swiftonomics’, relacionado con el impacto que generan las giras de la cantante Taylor Swift en los países que visita. Este fenómeno ha demostrado que conciertos en diversas partes del mundo no solo recaudan en el evento mismo, sino que inducen un aumento en la actividad económica local en sectores como restaurantes y transporte.

“Es una pequeña economía Taylor Swift. El impacto que generaba era bastante grande”, destacó.

El papel de los emprendedores peruanos en los conciertos

Renzo Peche también destacó el papel de los emprendedores en los conciertos celebrados en el Perú y su gran creatividad. Y es que, muchos aprovechan la llegada de bandas y artistas para lanzar productos de merchandising o promover servicios, como maquillaje y peinados, que son muy demandados por los asistentes.

“Creo que una característica que tiene el emprendedor peruano es que es bastante creativo. Entonces a cualquier tipo de producto puede sumarle una característica especial, un plus especial que pueda hacer sintonía o conexión con el artista que está llegando”, resaltó.

Asimismo, el especialista sostuvo que los eventos de esta magnitud y los emprendedores dinamizan el comercio local, impulsan el empleo temporal y movilizan diversos sectores de la economía peruana.

“Bad Bunny también ha generado muchísimo. No sé si habrás visto en el concierto personas con el sombrero, que obviamente saben que precisamente Bad Bunny lo ha usado en alguno de sus eventos. Eso no se vende, es específico, lo traen aquí o lo crean aquí y eso también fomenta el empleo temporal y además mueve muchísimo la economía, que son puntos importantes cuando hablamos de estos mega eventos”, concluyó.