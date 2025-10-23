Cusco: Corpac anuncia completa operatividad en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Velasco Astete

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), un organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), confirmó que, a partir de hoy jueves 23 de octubre, la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco ha vuelto a operar en toda su extensión.

Esta confirmación llega tras la culminación de trabajos de mantenimiento que previamente habían obligado a recortar la longitud operativa de la pista en aproximadamente 600 metros.

Recuperación del área y el reforzamiento de la seguridad

El mantenimiento alAeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco, se centró en la recuperación completa de la carpeta asfáltica en la zona del umbral (inicio de pista). Esta área había experimentado algunas deficiencias, incluyendo protuberancias y pérdidas de asfalto, las cuales fueron originadas por el tráfico aéreo que maneja el terminal.

El Aeropuerto de Cusco es catalogado como el segundo aeropuerto más importante del Perú y registra más de 100 operaciones diarias, incluyendo vuelos tanto nacionales como internacionales. Con la finalización de estas obras, se garantiza un aumento en las condiciones de seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas.

Aunque la pista ya está operativa en su totalidad, los trabajos finales, que incluyen el pintado de las señales y la limpieza general, se llevarán a cabo en un periodo sin operaciones aéreas programadas, específicamente entre la 1:00 y las 5:00 horas.