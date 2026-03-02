Cusco–Choquequirao, Playas del Norte y la Ruta Turística Literaria: la hoja de ruta para relanzar el turismo

En el marco del Directorio de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- realizado en Lima, el Gobierno peruano, ONU Turismo y la Cátedra Vargas Llosa suscribieron una alianza estratégica para diversificar la oferta turística del país, con un enfoque especial en la innovación, la cultura y la sostenibilidad.

El evento, titulado “Diversificación de la oferta turística en el Perú”, destacó que el sector ha superado los niveles de ingresos previos a la pandemia, consolidándose como el tercer generador de divisas de la nación.

El turismo como motor de inclusión

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Fernando Reyes Llanos, resaltó que el turismo en el Perú es un símbolo de identidad y una herramienta clave para reducir brechas sociales. Según detalló, en el año 2025 el sector generó 1.5 millones de empleos directos e indirectos y aportó más de $ 12,000 millones de dólares, representando el 3.3 % del PIB nacional.

"El turismo es una de las herramientas más poderosas para dinamizar el crecimiento económico, generar oportunidades y reducir brechas sociales", afirmó el ministro Reyes Llanos.

Por su parte, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, subrayó que el banco busca convertir el turismo en una palanca de desarrollo, especialmente para mujeres y jóvenes.

"Perú brilla con luz propia (...) Desde CAF estamos acompañando al país para construir una oferta turística más diversificada, sostenible y competitiva", señaló Díaz-Granados.

América Latina: Una zona de paz para la inversión

Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo, ofreció una perspectiva optimista sobre el desempeño peruano, ubicando al país entre los diez con mejor rendimiento turístico en 2024, con un crecimiento del 5 % y la llegada de 4.1 millones de viajeros.

Bayona destacó la seguridad regional como un factor de atracción para grandes cadenas hoteleras que tienen aperturas previstas en Lima entre 2026 y 2029.

"Tenemos que creernos que la única región del planeta con cero posibilidad de pelea entre países es América Latina. Eso tiene que hacer parte de nuestro proceso de crecimiento para que los inversores vean una región llena de paz", enfatizó Bayona.

La Ruta Turística Literaria

Uno de los hitos del encuentro fue la firma de un memorando para lanzar la Ruta Turística Literaria de Mario Vargas Llosa. Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, explicó que este proyecto busca conectar el legado del Nobel con ciudades como Lima y Arequipa, pero también con capitales globales como Madrid y París.

"Las ciudades alimentan a la literatura, pero luego son reinventadas por ella. Lima no se entiende ya sin la obra de Ribeiro, Bryce y, sin duda, de Mario Vargas Llosa", comentó Tola, destacando que el proyecto coincide con el primer aniversario del fallecimiento del autor.

Nuevos corredores y retos climáticos

CAF anunció una inversión estratégica para fortalecer el corredor turístico Cusco–Choquequirao, con el fin de aliviar la carga sobre Machu Picchu y diversificar el circuito surandino. Asimismo, se destacó el desarrollo del corredor Playas del Norte, que abarca 250 kilómetros desde Tumbes hasta Piura.

Respecto a la actual temporada de lluvias, la viceministra de Turismo, Aracelly Laca, informó que se están realizando trabajos de limpieza y descolmatación en zonas turísticas como Máncora y los atractivos de Arequipa para asegurar la operatividad de cara a Semana Santa. Además, confirmó que la nueva Política Nacional de Turismo será aprobada en el primer semestre de este año.