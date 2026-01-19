Davos 2026: ¿Quiénes son los dos peruanos que participarán en el Foro Económico Mundial?

Además, participarán los presidentes latinoamericanos Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, y José Raúl Mulino de Panamá.

El Foro Económico Mundial de Davos es considerado el espacio de diálogo más importante del planeta. Se trata de un encuentro anual que se realiza en Suiza y que, en su edición de 2026, se llevará a cabo del 19 al 23 de enero bajo el lema “ Un espíritu de diálogo ”.

Su importancia radica en que reúne a las mentes más influyentes del mundo: desde jefes de Estado y líderes de organismos internacionales hasta los directivos de las empresas más grandes, como Microsoft y Nvidia.

Aquí viene una noticia importante para nuestro país: dos peruanos han sido invitados como expositores oficiales en este espacio de alto nivel. ¿Quiénes son?

Uno de ellos es Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, quien participará en un panel sobre la economía de América Latina. Ahí se hablará de crecimiento, inflación y los retos que enfrenta la región en un contexto global todavía marcado por la incertidumbre.

El segundo expositor es Felipe Valencia-Dongo, socio principal de Grupo Estrategia, quien llevará al debate un tema clave: cómo construir confianza en entornos complejos, especialmente en proyectos de gran escala que se desarrollan en contextos sociales y políticos difíciles, algo muy cercano a la realidad de países como el nuestro.

Además, participarán los presidentes latinoamericanos Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, y José Raúl Mulino de Panamá.

¿Qué pasó en Davos 2025?

El Perú estuvo representado por la presidenta Dina Boluarte, junto con el ministro de Economía, José Arista; el ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero; y el propio Julio Velarde.

En ese escenario, la expresidenta afirmó que el Perú había recuperado su tranquilidad política, económica y social, y que era un país confiable para la inversión. El exasesor del MEF, Juan Carlos Odar, señaló que es poco probable que un inversionista informado cambie su percepción solo por un discurso, si los datos cuentan otra historia.

Por ejemplo, mientras desde el Ejecutivo se hablaba de responsabilidad fiscal, el déficit fiscal y el crecimiento del gasto público generaban alertas, incluso desde el Consejo Fiscal.

En ese mismo Davos, Julio Velarde destacó que la inflación en el Perú estaba bien encaminada y cerraría alrededor del 2 %. Al final, los datos mostraron que cerró incluso un poco más abajo, en 1.5 %, la tasa anual más baja en 8 años.

Recordemos que, al comenzar el 2026, el Banco Central decidió no mover su tasa de interés, y la dejó en 4.25 %, porque la inflación está controlada. Hoy los precios están subiendo poco, alrededor de 1.5 % al año, que es un nivel considerado sano para la economía.



Con todo este antecedente, Davos 2026 será un medidor importante, ya que las autoridades y líderes que estuvieron el año pasado ya conocen la situación del Perú y estarán atentos a señales de riesgo: deterioro fiscal, volatilidad cambiaria o presiones sobre las tasas de interés.

Por eso, la presencia de peruanos en los paneles oficiales no es solo un gesto simbólico. Es una oportunidad para mostrar con datos, experiencia y propuestas qué tan sólido es el país y qué tan creíble resulta su rumbo económico, en un escenario donde el mundo escucha, pero también evalúa con lupa.