De la cerámica a la minería: Perú supera los $ 90 millones en exportaciones al cierre del 2025

Al cierre del año 2025, el país alcanzó un récord histórico de $ 90 082 millones en exportaciones de bienes, marcando el quinto año consecutivo de crecimiento sin precedentes. Este resultado representa un incremento del 21 % en comparación con el 2024, el crecimiento más alto registrado en toda Sudamérica.

Con este desempeño, la nación se erige como el tercer exportador más grande de Sudamérica, el cuarto en América Latina y el sexto en todo el continente americano. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, destacó que este hito es reflejo de una política comercial coherente orientada a la apertura de mercados y la generación de empleo.

¿Qué sectores tuvieron mejor desempeño?

El éxito exportador peruano estuvo impulsado por una expansión casi generalizada en sus sectores productivos. Entre los rubros que lideraron este auge destacan:

Sector cerámico: Fue el de mayor crecimiento con un espectacular 49.6 % .

Fue el de mayor crecimiento con un espectacular . Pesca: Registró un aumento del 29.1 % .

Registró un aumento del . Minería: Tanto metálica como no metálica, avanzó un 25.9 % .

Tanto metálica como no metálica, avanzó un . Agropecuario: Se expandió un 18.5 %, reafirmando al país como un proveedor global de alimentos de alta calidad.

Otros sectores como la metalurgia (+16.6 %), metalmecánica (+7.7 %), textil (+5.9 %) y productos químicos (+5 %) también mostraron cifras positivas, evidenciando una mayor diversificación de la oferta peruana. En contraste, los envíos de petróleo y gas natural retrocedieron un 10 % debido a la caída de los precios internacionales del crudo.

China y la Unión Europea se consolidaron como destinos estratégicos

En cuanto a los mercados internacionales, China se mantuvo como el principal socio comercial del Perú, concentrando el 36.2 % del total exportado con un crecimiento superior al 30 %.

Por su parte, la Unión Europea se consolidó como el segundo destino más importante tras crecer un 24 %, reflejando el fuerte interés del bloque europeo por los productos nacionales.

Finalmente, las exportaciones a Estados Unidos crecieron un 6.4 %, confirmando la competitividad del Perú en el mercado norteamericano.

Para asegurar la sostenibilidad de estos resultados, el Gobierno ha puesto en marcha la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040, un marco normativo diseñado para que el comercio exterior siga siendo el motor fundamental del crecimiento económico a futuro.