Defensoría del Pueblo presenta demanda ante el TC contra reorganización de Petroperú

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por decreto de urgencia 010 – 2025 que establece medidas para la reestructuración de Petroperú.

Este recurso fue presentando luego de una serie de gestiones y mesas de trabajo impulsadas por el Sindicato Unificado de los Trabajadores del Petróleo, Energía, Derivados y Afines de la Región Grau (SUTPEDARG).

La organización sindical informó que esta acción constitucional es el resultado directo del trabajo institucional desarrollado ante la Defensoría del Pueblo, “en el que se expusieron los presuntos vicios de inconstitucionalidad del mencionado decreto de urgencia”.

La Defensoría del Pueblo considera que el mencionado decreto de urgencia vulnera la naturaleza jurídica, finalidad, el principio de separación de poderes y el principio de jerarquía normativa.

Asimismo, solicitó se declare la reserva de ley sobre cualquier reforma estructural, reorganización integral o modificación del régimen jurídico de Petroperú, disponiéndose que tales medidas solo puedan implementarse mediante una ley del Congreso.

La demanda se dirige contra el presidente José Jerí, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez y el procurador público a cargo de los Asuntos Judiciales de la PCM, Carlos Cosavalente Chamorro.

Cabe precisar que, desde la presentación de una demanda de inconstitucionalidad, la entidad cuenta con un plazo inicial de 30 días para evaluar si la admite o no. Superada esa etapa, se convoca a las partes involucradas, lo que abre un nuevo período de hasta 30 días. Luego, mientras se espera la respuesta de cada una de ellas, el proceso puede extenderse por otros 30 días más.

Decreto de Urgencia 010 - 2025

El Decreto de Urgencia Nº 010-2025 autoriza la segmentación de los activos de la empresa en bloques patrimoniales autónomos, los cuales podrán incluir a la Nueva Refinería Talara, y delega en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) "la conducción integral del proceso de promoción de la inversión privada, desde el diseño del plan hasta su implementación, bajo criterios técnicos, de transparencia y eficiencia".

De acuerdo al decreto, Proinversión asumirá facultades amplias que incluyen la representación de los derechos económicos y políticos de las acciones, la decisión sobre la transferencia de activos a fideicomisos y la selección de operadores especializados para la operación y mantenimiento de las unidades de negocio.