El Perú cerró el 2025 con un déficit fiscal del 2,2 %, uno de los más bajos de la región, según el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Perú cerró el año 2025 con un déficit fiscal del 2,2 % del Producto Bruto Interno (PBI), una de las cifras más bajas de la región, tras implementar medidas urgentes de ajuste en el último trimestre que permitieron cumplir la regla fiscal después de dos años consecutivos de incumplimiento.



Con base en información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), esta cifra ubica al país por debajo de Colombia (7,1 %), México (4,3 %) y del promedio de América Latina (5,0 %), además de registrar una de las reducciones más significativas respecto a 2024, cuando el déficit alcanzó el 3,4 % por encima de la regla del 2,8 % para ese año.



“Este hito logrado es muy importante para el país, refleja un manejo responsable, oportuno y consistente de las finanzas públicas, en el marco del proceso de consolidación fiscal gradual impulsado por el actual Gobierno, orientado a preservar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica”, resaltó la titular del MEF, Denisse Miralles.



Medidas de ajuste y austeridad fiscal implementadas



En el último trimestre de 2025, el MEF aprobó mediante decreto de urgencia medidas extraordinarias para garantizar la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos.

“Se reforzó la austeridad fiscal, priorizando proyectos con expediente técnico y limitando gastos no esenciales (publicidad, consultorías), sin afectar sectores clave como salud y educación, buscando ahorrar millones y cumplir la regla fiscal de déficit para garantizar la estabilidad económica”, destacó la ministra.



Estas acciones se complementaron con la aplicación de límites de ejecución a través de la Programación de Compromisos Anual (PCA) y la priorización de inversiones en ejecución con sustento técnico.

“Adoptamos decisiones firmes para ordenar el gasto público y asegurar que cada sol se destine a prioridades reales para el país. Estas medidas permitieron cumplir la meta fiscal sin afectar la inversión ni el gasto social prioritario”, precisó Miralles.



La ministra también señaló que “en el último trimestre, tomamos medidas urgentes para ordenar las finanzas públicas, sin frenar la inversión ni el gasto social prioritario, con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica y el grado de inversión”.



De acuerdo con el MEF, la trayectoria a la baja del déficit fiscal contó con el respaldo del crecimiento de los ingresos tributarios del Gobierno Central, que superaron los S/175 000 millones, alcanzando un récord histórico.



Acuerdo fiscal por el crecimiento sostenible



Como parte de la agenda para consolidar la sostenibilidad fiscal, el MEF informó que impulsa el Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible, que busca ampliar la base tributaria, mejorar la calidad del gasto público y asegurar una trayectoria fiscal sostenible.

Actualmente se desarrollan reuniones técnicas con aportes de la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, el BCRP, el Consejo Fiscal, organismos multilaterales como la CAF, exministros y especialistas. Entre marzo y abril avanzará hacia la definición de medidas para promover la adhesión de los candidatos presidenciales.



A través de un comunicado, el MEF reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la sostenibilidad de las finanzas públicas.

“Las acciones impulsadas durante 2025 están orientadas a sentar las bases para que el déficit fiscal y la deuda pública converjan a sus metas de mediano plazo de 1,0 % y 30 % del PBI, respectivamente, en los siguientes años”, concluyó la ministra Miralles.



Este marco contribuye a preservar un bajo riesgo país, una calificación crediticia favorable y condiciones favorables para la inversión y el crecimiento económico sostenible, concluyó el MEF.