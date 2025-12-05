Navidad impulsa hasta 40 % de pedidos por delivery: radiografía del brindis y los regalos en Lima y regiones

Las plataformas de delivery se preparan para una campaña navideña activa, con proyecciones de crecimiento impulsadas por la rapidez de entrega y el auge de las celebraciones de fin de año.

Rappi proyecta un crecimiento total de pedidos de aproximadamente 40 % para la campaña navideña de 2025, siendo las compras corporativas, las reuniones previas a las fiestas y la preferencia por opciones de entrega rápida en la misma semana de Navidad los principales motores de este incremento.

Vinos, espumantes y el ascenso del Pisco

La categoría de bebidas alcohólicas es una de las que experimentará el mayor boom en la temporada. PedidosYa proyecta que la demanda de licores aumente 35 % este diciembre en comparación con el promedio mensual del resto del año.

Esta tendencia es confirmada por Rappi, que anticipa un aumento del 30 % en la categoría de bebidas para diciembre, destacando los espumantes y vinos como los de mayor crecimiento debido a las celebraciones.

Aunque el vino o el champagne acompañaron la cena de Nochebuena en más del 50 % de los hogares peruanos en 2024, según datos de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI), el pisco está ganando espacio en las mesas festivas. Este destilado local es impulsado por su versatilidad y la preferencia de los consumidores por productos locales.

PedidosYa proyecta que tiendas especializadas registren un aumento de hasta 25 % en la demanda de vinos, espumantes y piscos esta temporada navideña.

En términos de preferencias de consumo por delivery, los vinos y espumantes se consolidan como las categorías más solicitadas, seguidas por el pisco.

Los productos estrella y las zonas calientes

Además de los licores, la data histórica de las plataformas identifica varios productos "estrella" en esta época. Las categorías más solicitadas incluyen hogar, tecnología, moda, flores y juguetes.

Los productos tradicionales mantienen su protagonismo, registrándose ya un crecimiento aproximado del 30 % en la demanda de canastas navideñas, pavos, vinos y panetones respecto al mismo periodo del año pasado.

Por otro lado, los mayores incrementos de pedidos en Lima se registran en los distritos de San Isidro, Miraflores, San Borja, La Molina y San Miguel. Estos distritos, que concentran una alta densidad de comercios aliados, muestran picos de actividad entre el 19 y el 24 de diciembre.

En cuanto al consumo de licores en Lima, los distritos con mayor volumen de pedidos son Miraflores, San Isidro, Surco y La Molina, con predominio de vinos importados y espumantes. Mientras tanto, Jesús María, Magdalena y Pueblo Libre muestran un incremento sostenido en la compra de piscos y vinos nacionales.

Fuera de la capital, Arequipa, Trujillo y Piura se destacan por un crecimiento acelerado de hasta un 20 % frente al 2024. Estas mismas regiones son las que presentan mayor demanda de licores por delivery, donde PedidosYa proyecta un aumento de casi 48 % en diciembre en comparación con el promedio mensual.