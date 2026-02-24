Últimas Noticias
Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros de José María Balcazar: ¿Cuál es su perfil?

José María Balcázar toma juramento a Denisse Miralles como líder del gabinete ministerial
José María Balcázar toma juramento a Denisse Miralles como líder del gabinete ministerial | Fuente: RPP
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

El presidente José María Balcázar tomó juramento a Denisse Miralles como la nueva presidenta del Consejo de Ministros. Economista con más de 22 años de experiencia en el sector público, Miralles ha liderado la cartera de Economía.

El Presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento este martes a Denisse Azucena Miralles Miralles como la nueva presidenta del Consejo de Ministros. La juramentación se realizó en Palacio de Gobierno.

Denisse Miralles lideraba la cartera de Economía en el gobierno de José Jerí; y, anteriormente se desempeñaba como Directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

Previo a este cargo, fue viceministra de Economía durante la gestión de José Salardi en la cartera. Antes de ello, Miralles fue consultora de la Dirección de Política de Descentralización Fiscal y de Política de Ingresos Públicos en el Ministerio de Economía y Finanzas, entre 2010 y 2013.

Perfil profesional de Denisse Miralles

Denisse Miralles es economista egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería. Posee una Maestría en Políticas Públicas y Tributación por la Universidad Nacional de Yokohama, Japón, y ha realizado estudios en infraestructura en la Harvard Kennedy School, Estados Unidos. Cuenta con más de 22 años de experiencia en el sector público, especializada en política tributaria, descentralización fiscal e inversiones público-privadas.

A lo largo de su carrera, ha desempeñado diversos cargos como jefa, especialista, subdirectora, directora y consultora. Desde 2014 ejerce como directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas en ProInversión, donde se encarga de promover y brindar asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de inversión público-privada a nivel regional y local.

En 2010 trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas como consultora en Políticas de Ingresos Públicos, y en 2013 asumió la consultoría de la Dirección de Política de Descentralización Fiscal. Además, fue jefa del Departamento de Estudios Económicos de la Gerencia de Planeamiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT).


Denisse Miralles José María Balcázar

