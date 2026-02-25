Últimas Noticias
Denisse Miralles: "La orientación económica de este Gobierno se va a mantener firme y sin alteraciones"

La titular de la PCM afirmó que una de sus prioridades es mantener la responsabilidad fiscal.
La presidenta del Consejo de Ministros afirmó que actuarán con señales claras de estabilidad, responsabilidad fiscal y respeto a las reglas que generan confianza.

