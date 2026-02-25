Economía Economía Denisse Miralles: "La orientación económica de este Gobierno se va a mantener firme y sin alteraciones" La titular de la PCM afirmó que una de sus prioridades es mantener la responsabilidad fiscal. | Fuente: PCM | Fotógrafo: Carla_Pat por Javier Prialé 25 de Febrero del 2026 9:36 AM · Actualizado el 25 de Febrero del 2026 9:36 AM La presidenta del Consejo de Ministros afirmó que actuarán con señales claras de estabilidad, responsabilidad fiscal y respeto a las reglas que generan confianza. Video recomendado Tags Denisse Miralles PCM Economía Únete a nuestro canal en WhatsApp Siguenos en RPP TV En Vivo Más sobre Economía Precio del dólar Perú y tipo de cambio hoy 25 de febrero del 2026 Fernando Reyes Llanos es el nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo [PERFIL] Aldo Prieto Barrera continúa como ministro de Transportes y Comunicaciones en el Gabinete de José María Balcázar [PERFIL] Óscar Fernández Cáceres es ratificado como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo [PERFIL] Ángelo Alfaro es designado como nuevo ministro de Energía y Minas [PERFIL] Lo más leído 1 Estados Unidos ¡En plena audiencia! Acusado atacó a jueza que le negó la libertad condicional [VIDEO] 2 La Libertad La Libertad reportó dos muertos por la COVID-19 y ya suman tres a nivel nacional en 2024 3 Actualidad ¡Atención! Actualmente hay 89 playas no saludables y solo 42 saludables en el Perú, según Digesa 4 Estados Unidos Reportan víctimas en tiroteo en una escuela secundaria de Iowa 5 Actualidad Verano 2024: conoce cuáles son las playas saludables para visitar, según Digesa Últimas noticias Copa Libertadores Diego Enríquez y su secreto mejor guardado: en su tomatodo 10:17 hs Lima Lima es un horno: capital soportó temperatura récord no alcanzada en casi 30 años 10:15 hs Celebridades "Fue todo muy rápido": mánager cuenta por qué Willie Colón fue internado y cómo fueron sus últimos días 10:12 hs Estado Luis Neyra exige intervención integral en el río Piura y aclara que descolmatación no es competencia regional, sino del ANA 10:02 hs