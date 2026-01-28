Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¡Departamento, casa y más! Indecopi rematará 13 inmuebles en Lima este viernes: ¿Cómo participar y cuáles son los precios base?

Indecopi remata 13 inmuebles en Lima por multas impagas
Indecopi remata 13 inmuebles en Lima por multas impagas | Fuente: Andina
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Este viernes 30 de enero, Indecopi realizará su primer remate público del año con 13 inmuebles en Lima, desde departamentos y casas hasta estacionamientos y depósitos. La subasta busca recuperar multas impagas por infracciones al consumidor y propiedad intelectual, con precios accesibles para diversos inversionistas.

Este viernes 30 de enero, el Indecopi llevará a cabo su primer remate público del año, poniendo a disposición de los interesados un total de 13 inmuebles ubicados en diversos distritos de Lima Metropolitana.

Esta medida responde al embargo de propiedades de personas naturales y empresas que presentan multas impagas por vulnerar los derechos de los consumidores o infringir normativas de propiedad intelectual.

La cita es en el auditorio de la sede central de la institución, localizada en la Av. Del Aire 384, San Borja, y la jornada se iniciará a las 8:50 a. m.. Según informó la entidad, el catálogo incluye una variedad de bienes con diversos rangos de precio para captar la atención de distintos inversionistas.

Entre los inmuebles que se someterán a subasta resaltan las siguientes opciones:

  • Departamento en Miraflores: desde S/331,040.04.
  • Casa en Lurín: con un precio base de S/91,832.50.
  • Estacionamiento en Miraflores: desde S/46,821.52.
  • Depósito en Santiago de Surco: desde S/7,362.01.

Requisitos para los postores

Para participar en este proceso, los ciudadanos deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios:

  1. Presentarse al menos 20 minutos antes de la hora programada.
  2. Portar su DNI vigente, de acuerdo con la Ley 26497.
  3. Acreditar un monto no menor al 10 % del valor de tasación del bien que desean adquirir, ya sea mediante cheque de gerencia a nombre del Indecopi o en efectivo.
  4. En caso de representar a un tercero (persona natural o jurídica), se debe contar con un poder vigente inscrito en registros públicos.

Para obtener mayores detalles, los interesados pueden consultar el catálogo completo en el portal del Estado peruano o escribir al correo electrónico ejecucion@indecopi.gob.pe.

Video recomendado
Tags
Indecopi remate de inmuebles Miraflores Lurín Surco

RPP TV

En Vivo

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA