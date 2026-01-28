¡Departamento, casa y más! Indecopi rematará 13 inmuebles en Lima este viernes: ¿Cómo participar y cuáles son los precios base?

Este viernes 30 de enero, el Indecopi llevará a cabo su primer remate público del año, poniendo a disposición de los interesados un total de 13 inmuebles ubicados en diversos distritos de Lima Metropolitana.

Esta medida responde al embargo de propiedades de personas naturales y empresas que presentan multas impagas por vulnerar los derechos de los consumidores o infringir normativas de propiedad intelectual.

La cita es en el auditorio de la sede central de la institución, localizada en la Av. Del Aire 384, San Borja, y la jornada se iniciará a las 8:50 a. m.. Según informó la entidad, el catálogo incluye una variedad de bienes con diversos rangos de precio para captar la atención de distintos inversionistas.

Entre los inmuebles que se someterán a subasta resaltan las siguientes opciones:

Departamento en Miraflores: desde S/331,040.04.

desde S/331,040.04. Casa en Lurín: con un precio base de S/91,832.50.

con un precio base de S/91,832.50. Estacionamiento en Miraflores: desde S/46,821.52.

desde S/46,821.52. Depósito en Santiago de Surco: desde S/7,362.01.

Requisitos para los postores

Para participar en este proceso, los ciudadanos deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios:

Presentarse al menos 20 minutos antes de la hora programada. Portar su DNI vigente, de acuerdo con la Ley 26497. Acreditar un monto no menor al 10 % del valor de tasación del bien que desean adquirir, ya sea mediante cheque de gerencia a nombre del Indecopi o en efectivo. En caso de representar a un tercero (persona natural o jurídica), se debe contar con un poder vigente inscrito en registros públicos.

Para obtener mayores detalles, los interesados pueden consultar el catálogo completo en el portal del Estado peruano o escribir al correo electrónico ejecucion@indecopi.gob.pe.